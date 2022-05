https://mundo.sputniknews.com/20220530/morena-no-es-invencible-anaya-llama-a-unir-a-la-oposicion-en-2024-1126012552.html

"Morena no es invencible": Anaya llama a unir a la oposición en 2024

américa latina

méxico

partido acción nacional (pan)

morena

ricardo anaya

elecciones presidenciales en méxico (2024)

"Lo que hay que entender es que Morena no es invencible, la clave del triunfo en 2024 es la unidad para frenar la destrucción que Morena está ocasionando", argumentó en un video compartido en sus redes sociales este lunes 30 de mayo.Además, dijo que se puede rebasar al actual partido gobernante tanto por la derecha como por la izquierda, primero fortaleciendo el estado de derecho y segundo garantizando un ingreso básico universal para la población mexicana."Nada de que un encapuchado decidió que iba a tomar una caseta, meter al crimen en cintura, al carajo pero con la idea de los abrazos, aplicar la ley, y rebasar por la derecha es también dar todas las facilidades a la inversión", apuntó Anaya."Y también los vamos a rebasar por la izquierda, rebasar por la izquierda significa primero reconocer, pero sobre todo hacernos cargo de nuestros gravísimos problemas de desigualdad y de pobreza, y el camino se llama ingreso básico universal", aseveró.México no puede seguir siendo un país donde la inmensa mayoría no tiene prácticamente nada y unos cuantos acumulan mucha riqueza, lamentó quien de acuerdo con distintos analistas podría ser candidato presidencial de la oposición en 2024, donde desde el oficialismo destacan como aspirantes el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.Anaya también dijo que hay que ordenar los programas sociales de la actual administración federal, que los utiliza de manera clientelar y con fines electorales, acusó.Acerca del candidato de unidad que encabece este proyecto de oposición, sostuvo, definirlo es una tarea del futuro."Dejar atrás la división, la polarización, los adjetivos, nunca más un presidente que nos eche a pelear entre mexicanos, volver a ser un solo México", declaró.

