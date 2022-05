Las razones por las que Ucrania no será admitida en la UE

Según los autores del artículo, una de las razones es el fracaso de la idea sugerida por el presidente francés Emmanuel Macron de una "comunidad política única" con Ucrania como miembro. Esta alianza no desempeñará todas las funciones de la UE, y muchos países se convertirán en un "segundo escalón" de Europa. Este enfoque ya ha fracasado una vez, recuerdan los autores.Además, los llamamientos de Volodímir Zelenski para acelerar las negociaciones de adhesión de Ucrania a la UE vulneran los derechos de otros que quieren ingresar en la Unión, según los autores."Incluso el inicio de las negociaciones de adhesión con Ucrania es en sí mismo controvertido, ya que Georgia y Moldavia también la solicitaron (...), mientras que otros países llevan mucho tiempo estancados en el proceso. Turquía lo solicitó en 1987, Macedonia del Norte en 2004, Montenegro en 2008 y Albania y Serbia en 2009", escribe el documento.La tercera razón es la reticencia fundamental de la UE a expandirse.La adhesión de Ucrania a la UE se ve obstaculizada por el deseo de Macron de beneficiarse de la crisis y las ambiciones europeas de Zelenski, continuaron los periodistas. El presidente francés intenta "poner a los nuevos aspirantes en una especie de corralito permanente" para mantener su influencia sobre Bruselas, según el artículo."Para ello, ha hecho flotar la idea de un limbo bruselense en el que los países candidatos podrían languidecer hasta el día del juicio final. Lo llama "comunidad política europea" como complemento de la Unión Europea. Suena simpático y bastante vago, pero el objetivo final es evidente", citan los autores al director del periódico alemán Neue Zürcher Zeitung, Erik Gujer.

