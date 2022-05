https://mundo.sputniknews.com/20220530/la-fiscalia-de-ecuador-pide-citar-a-9-militares-por-asesinato-en-revuelta-policial-de-2010-1126021833.html

La Fiscalía de Ecuador pide citar a 9 militares por asesinato en revuelta policial de 2010

QUITO (Sputnik) — La Fiscalía de Ecuador solicitó a una jueza de Garantías Penales de ese país que llame a juicio a nueve militares como presuntos autores de... 30.05.2022, Sputnik Mundo

Los procesados son cinco oficiales de las Fuerzas Armadas en servicio pasivo y cuatro en servicio activo.La fiscal a cargo del caso presentó las evidencias recabadas durante la investigación en una audiencia realizada ante una jueza de Garantías Penales de la provincia de Pichincha, cuya capital es Quito.Según el comunicado, la fiscal demostró que los militares Darwin Panchi y Jacinto Cortez y el policía Froilán Jiménez, fallecidos durante los hechos registrados el 30 de septiembre de 2010 (30-S), estaban expuestos a una situación de riesgo e indefensión.La Fiscalía señaló que las investigaciones se enfocaron en la forma en que se configuró la Operación Rescate, ejecutada para evacuar del hospital de la Policía Nacional, en Quito, al expresidente Rafael Correa, durante la revuelta policial del 30-S.De acuerdo con la Fiscalía, dicho operativo no contó con la planificación adecuada.Además, con más de 500 versiones se corroboró que no se llevó a cabo un plan de acción asertivo, sino un operativo improvisado que no pensó en la gente civil ni en el personal que se encontraba en el lugar el día de los hechos, precisó la Fiscalía.A estos elementos se suman más de 200 pericias, entre ellas, 50 de balística, de reconstrucción y reconocimiento del lugar de los hechos, de seguridad interna, de audio, video, psicológicas y médicas legistas.A estos se sumaron los análisis de las historias clínicas de los heridos, un informe informático forense, entre otros, según la Fiscalía.Al finalizar la diligencia, la jueza a cargo del caso indicó que analizará el expediente y notificará oportunamente sobre su resolución.La protesta policial del 30-S se produjo a raíz de la entrada en vigor de la Ley de Servicio Público, aprobada en agosto de 2010, que limitaba las retribuciones por ascensos en la Policía nacional.Correa acudió al hospital de la Policía, convertido en el epicentro de las manifestaciones, lo cual provocó que no pudiera salir del lugar en todo el día y las protestas se fueron radicalizando durante la jornada.Esa noche, una patrulla militar ejecutó un operativo para sacar al presidente en medio de un tiroteo en el que participaron militares y los policías alzados.Producto de estos hechos se registraron 274 heridos, ocho fallecidos, la Fiscalía abrió 187 casos penales y decenas de policías fueron destituidos.

