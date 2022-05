https://mundo.sputniknews.com/20220530/espana-rompe-relaciones-diplomaticas-con-rusia-se-han-echado-por-tierra-500-anos-1126013382.html

"Se han echado por tierra 500 años de buenas relaciones de España con Rusia"

"Se han echado por tierra 500 años de buenas relaciones de España con Rusia"

Tras una década de encabezar las lazos bilaterales, el embajador ruso en España, Yuri Korchagin, admite que los vínculos entre Madrid y Moscú son prácticamente... 30.05.2022, Sputnik Mundo

2022-05-30T16:48+0000

2022-05-30T16:48+0000

2022-05-30T17:03+0000

internacional

rusia

gobierno de españa

📰 operación militar especial de rusia en ucrania

yuri korchagin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/107441/36/1074413648_373:0:2542:1220_1920x0_80_0_0_b8c255c77c00c1612f11477c490cf17a.jpg

A más de tres meses del inicio del conflicto en Ucrania, España ha reducido a lo más mínimo su relación con Rusia en medio de las fuertes tensiones entre Occidente y el Gobierno de Vladímir Putin.También asegura que es una "pena" acabar su misión "en estas circunstancias", en momentos en que España ya ha expulsado a otros 27 funcionarios rusos por la situación en Europa del Este. "Lo que vivimos ahora borra todo lo bueno que logramos en estos 500 años. Decisiones como eliminar contactos en la esfera cultural me parecen erróneas. Al eliminar la cultura rusa están perjudicando, no tanto a la cultura de mi país como al ciudadano español, quien no tendrá la oportunidad de admirar obras maestras. Además, me apena que no haya contacto con el Ministerio de Exteriores", comparte Korchagin.El embajador reconoce que la relación entre España y Rusia se ha debilitado desde 2014, cuando Crimea pasó a formar parte de territorio ruso tras la celebración de un referéndum en el que los pobladores decidieron integrarse a la Federación rusa. "Desde 2014 ha bajado el volumen comercial entre los dos países. En 2013 llegaba a los 13.000 millones de euros. Y bajó tres veces después de las sanciones. Una empresa como Inditex, con el mayor número de tiendas fuera de España en Rusia, cerró sus tiendas por problemas logísticos, ya que no hay conexión aérea ni terrestre. Eso significa una pérdida para el empresario. No veo con optimismo cómo se va a desarrollar la relación bilateral", abunda Yuri Korchagin. Asimismo, lamentó que exista una "hipocresía" alrededor de la actitud del Gobierno de Kiev, que por un lado pidió a España romper negocios con Rusia, pero por otro cobra una cuota por el tránsito del gas ruso. Korchagin refutó la crítica sobre un Estado ruso represor que atenta en contra de la libertad de expresión. Según él, el Kremlin no dicta la línea de ningún medio de comunicación de otro país. "Aquí [en España] rige una sola opinión, la adoptada por el mainstream, y si alguien se atreve a decir algo que lo contradice será calificado como infiltrado de Putin, tonto útil de los rusos… Usted puede no estar de acuerdo, pero eso es lo que percibimos nosotros. Están privando a la gente de tener una opinión alternativa", agrega el diplomático.

https://mundo.sputniknews.com/20220530/espana-expresa-apoyo-al-sexto-paquete-de-sanciones-contra-rusia-1125995646.html

https://mundo.sputniknews.com/20220405/esto-es-lo-que-le-costara-a-espana-las-sanciones-contra-rusia-por-ucrania-1124026126.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusia, gobierno de españa, 📰 operación militar especial de rusia en ucrania, yuri korchagin