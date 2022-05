https://mundo.sputniknews.com/20220530/esclavitud-moderna-en-ecuador-el-firme-reclamo-de-los-extrabajadores-de-furukawa-1126023359.html

Esclavitud moderna en Ecuador: el firme reclamo de los extrabajadores de Furukawa

Los exempleados de la compañía esperan la resolución de la Corte Constitucional por una acción de protección presentada en 2019. En otro orden, abordamos el día después de la primera vuelta electoral en Colombia. Estas y más noticias en una nueva edición de 'En órbita'.

En Ecuador, la demanda contra la empresa japonesa Furukawa fue presentada por 123 personas empleadas en las plantaciones de abacá (cáñamo de Manila), propiedad de la compañía.Un fallo judicial de primera instancia en 2021 ordenó indemnizaciones, atención médica y disculpas públicas del Estado, entre otras formas de reparación integral. Una segunda instancia ratificó la decisión pero quitó la responsabilidad estatal y redujo la indemnización económica.De acuerdo con los fallos, estas personas vivían bajo lo que en derecho internacional se conoce como "servidumbre de gleba", una de las formas de esclavitud moderna.Es el caso de familias residentes en campamentos sin servicios básicos, sin seguridad social, ni atención en salud ni educación. El 98% vivían en pobreza o extrema pobreza. Y las jornadas laborales podían ir desde las 2 de la madrugada hasta las 23 horas, señalaron los informes periciales.Además se informó de mutilaciones de trabajadores por el uso inseguro de maquinaria agrícola. La mayoría de los denunciantes sufren problemas respiratorios por el hollín de los mecheros de kerosene que usaban.La empresa Furukawa se estableció hace 60 años en el país, tiene tres plantaciones y según cifras oficiales hay 1.244 personas afectadas.El abacá es una planta de origen filipino de la cual se extrae una fibra resistente, utilizada para hacer papel moneda o como sustituta de fibra de vidrio. Ecuador exporta cada año unas 7.000 toneladas de fibra de abacá a EEUU, Europa y Asia, generando más de US$17 millones.Una vez presentada la demanda civil y otra penal —también en curso— los trabajadores fueron denunciados."La empresa los denunció por invasión de propiedad privada, lo que está bajo investigación. Cada vez que [desde la compañía] quieren liberarse de trabajadores dicen esto. Como ocurre en zonas rurales, la empresa tiene cercanía con autoridades locales y no les ha sido difícil movilizar a agentes del orden para proceder con el retiro de estas personas", señaló.Aunque no hay denuncias formales por otros casos, Zambrano estima que el de Furukawa no sería el único que existe en el país sudamericano.La abogada enfatizó sobre la realidad de estas "ausencias, que luego terminan en abandono, de controles laborales del Estado en estas zonas rurales". En el caso Furukawa, se destacó una plantación en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas (noroeste).En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas— el día después a la primera vuelta electoral en Colombia. Para ello, dialogamos con el analista político Luis Eduardo Celis, de la Fundación Paz y Reconciliación (Colombia).Y además, las repercusiones de los comicios en el país vecino, Venezuela, en una conversación con el corresponsal de Sputnik, Hernán Cano.En Uruguay En órbitase transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

