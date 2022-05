https://mundo.sputniknews.com/20220530/entre-petro-y-hernandez-a-quien-apoyan-los-candidatos-que-no-siguen-en-carrera-1126012336.html

Entre Petro y Hernández: a quién apoyan los candidatos que no siguen en carrera

Entre Petro y Hernández: a quién apoyan los candidatos que no siguen en carrera

Gustavo Petro y Rodolfo Hernández inician la campaña hacia la segunda vuelta del 19 de junio en Colombia con el objetivo de recoger nuevos apoyos. Varios... 30.05.2022, Sputnik Mundo

2022-05-30T16:07+0000

2022-05-30T16:07+0000

2022-05-30T16:18+0000

américa latina

colombia

gustavo petro

rodolfo hernández

elecciones

ingrid betancourt

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/10/1125493207_0:116:3044:1828_1920x0_80_0_0_e40e361595ba32485c2ca143b2f083ce.jpg

Con la confirmación de que Gustavo Petro y Rodolfo Hernández pugnarán por la Presidencia de Colombia en la segunda vuelta del 19 de junio, los candidatos que quedaron por el camino apuran definiciones sobre qué postura tomarán en relación a los dos presidenciables en carrera.Gutiérrez apoyó a HernándezSi bien el candidato de Equipo por Colombia, Federico 'Fico' Gutiérrez, apostaba a pasar a la segunda vuelta, decidió comunicar su postura de cara al 19 de junio apenas se conocieron los resultados, con la intención no mostrarse como un perdedor sino como un candidato con un caudal de votos —quedó tercero con 23,91%— que lo convierte en un candidato con peso en la definición."Hoy los colombianos tienen dos alternativas y por eso, al saber que nuestra posición es determinante para el futuro de Colombia, hemos tomado una decisión: no he hablado con Rodolfo [Hernández] ni necesito hacerlo y quiero expresar públicamente que no queremos perder el país y poner en riesgo el futuro de Colombia. Por eso, Rodrigo [Lara Sánchez] y yo votaremos por Rodolfo y Marelén [Castillo]", anunció el candidato en rueda de prensa.Gutiérrez aclaró, enseguida, que ni él ni su compañero de fórmula formarán parte de un posible Gobierno de Hernández.Fajardo aún no definióSergio Fajardo, el candidato de la Coalición Centro Esperanza, se ubicó en el cuarto lugar en las preferencias con un 4,20%. A diferencia de Gutiérrez, no se definió en la misma noche de la primera vuelta pero comenzó a delinear su posicionamiento al día siguiente. Si bien remarcó la necesidad de alcanzar un acuerdo a la interna de su coalición, el exgobernador de Antioquia dejó en claro que toma en cuenta los llamados de los candidatos."No sé qué tan valiosa sea mi voz en esta etapa. He hablado con Rodolfo [Hernández] en el pasado, nos conocemos. Anoche me llamó y dijo que quería hablar conmigo. Del lado de Petro nadie. Pero tenemos que aterrizar con calma y sabiduría. Yo quiero aportar", escribió a través de Twitter.Rodríguez entre Hernández y el voto en blancoJohn Milton Rodríguez, candidato del movimiento cristiano Colombia Justa Libres, anunció que analizará con su movimiento qué postura tomar de cara a la segunda vuelta, aunque adelantó a la emisora colombiana Blu Radio que ninguna de las opciones a barajar será un apoyo a Petro. En efecto, su movimiento se debatirá entre apoyar a Hernández o convocar a votar en blanco.Gómez respaldó a HernándezMás enfático en su definición fue Enrique Gómez, candidato por el Movimiento Salvación Nacional, que no pasó del 0,23% de los votos. "Decidido apoyo a Rodolfo Hernández para frenar la dictadura socialista, sobre la base de un mínimo programático. No nos vamos a dejar quitar a Colombia", expresó.Betancourt, la primera en sumarse a HernándezHernández ya había recibido anteriormente el apoyo de Ingrid Betancourt, que semanas antes de los comicios abandonó su candidatura a la Presidencia por el partido Verde Oxígeno para apoyar al candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción."La ola anticorrupción de RH+ [Rodolfo Hernández] crece segundo a segundo y va a arrasar con las viejas maquinarias. Se les acabó el tiempo a los bandidos de la política. Unidos contra la pobreza, no más inseguridad, no más violencia. Hoy nace la Colombia del tercer milenio", escribió en Twitter.

https://mundo.sputniknews.com/20220529/candidato-colombiano-hernandez-anticipa-resistencia-a-su-lucha-contra-la-corrupcion-1125988530.html

https://mundo.sputniknews.com/20220530/colombia-concluye-jornada-electoral-con-sorpresa-y-nuevo-panorama-politico-1125991173.html

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

colombia, gustavo petro, rodolfo hernández, elecciones, ingrid betancourt