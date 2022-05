https://mundo.sputniknews.com/20220530/el-gobierno-dominicano-promociona-su-gestion-en-las-provincias-1126024892.html

El Gobierno dominicano promociona su gestión en las provincias

El Gobierno dominicano promociona su gestión en las provincias

SAN SALVADOR (Sputnik) — En la mañana dominical del 22 de mayo, la vicepresidenta de República Dominicana, Raquel Peña, ministros, y otros funcionarios de alto... 30.05.2022, Sputnik Mundo

2022-05-30T20:53+0000

2022-05-30T20:53+0000

2022-05-30T20:53+0000

américa latina

república dominicana

💬 opinión y análisis

provincias

programa

ciudadanía

pobreza

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1e/1126025742_0:0:2204:1241_1920x0_80_0_0_bff24c87c48e0dd1ddf096518d9d3777.jpg

La iniciativa tomó cuerpo el 18 de mayo durante una reunión del Consejo de Gobierno ampliado en el Palacio Nacional.El mandatario apeló al marketing político cuando caracterizó la estrategia en ciernes como una gestión moderna y remarcó que su administración tiene "un contacto permanente con la gente".Prisma popularLa segunda vicepresidenta del Movimiento Patria para Todos y Todas (MPT, izquierda) Francisca Peguero, compartió con la Agencia Sputnik una mirada desde el prisma popular sobre la labor del Ejecutivo que se estrenó en agosto de 2020."Las ayudas sociales del Gobierno no son más que una evasiva o una justificación por la falta de aplicación de políticas públicas enfocadas a la protección de las personas en situación de pobreza", dijo la también dirigente del gremio de enfermeras.Ejemplificó su criterio con la situación de desempleados y trabajadores con salario por debajo del mínimo, quienes deben asistir a los centros de salud pública, a su juicio devastados y entre cuyas carencias resaltó un déficit del 60% de personal médico y de enfermería.Ayuda de incentivo a la asistencia escolar, con beneficiarios entre 5 y 21 años de los sectores de extrema pobre, de muy poco impacto pues solo son 500-700 pesos (entre nueve y 12 dólares aproximadamente).Indicó que República Dominicana es uno los países con mayores niveles de trabajo infantil, hecho que se suma a otros males sociales como como el embarazo en la adolescencia y el matrimonio infantil.Consideró como una burla el programa de protección a la vejez en extrema pobreza que dirige el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, pues las bolsas de alimentos que les entregan, carentes de proteínas, no se corresponden con una alimentación balanceada.En su conjunto, los auxilios gubernamentales a los sectores más empobrecidos del país constituyen una ayuda esclava, pues a sus beneficiarios les amenazan con retirárselas si participan en una reunión comunitaria, explicó.Mensajes reeleccionistasDurante el maratón político que marcó el inicio del programa gubernamental abundaron los mensajes reeleccionistas, tal como lo reflejaron los medios de comunicación que publicaron fotos con pancartas en las cuales podía leerse "cuatro años más".La consigna alude de manera explícita a la postulación de Abinader para alargar su mandato al período 2024-2028.El periódico Listín Diario, el de mayor circulación nacional, recordó que en esos actos proliferaron los ataques oficialistas a la gestión del Partido de la Liberación Dominicana (PLD, centro) que durante 16 años consecutivos (2004-2020) encabezó el Poder Ejecutivo.Así lo hizo, por ejemplo, el director general de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón, quien en su encuentro con dirigentes comunitarios en una circunscripción Distrito Nacional (capital de la República) y tras prometer un segundo encuentro en mes y medio proclamó: "Que no vengan los 20 años del pasado a vender sueño a esos barrios".Listín Diario se hizo eco de reportes de otros medios referidos a situaciones en que los coordinadores oficialistas de la actividad coartaron el uso de la palabra a críticos con la gestión del llamado Gobierno del Cambio.Fue tal el nivel de activismo oficialista que al día siguiente de la maratón la analista de temas nacionales Yanessi Espinal comentó en el periódico El Caribe que esa fecha pareció marcar el arranque de la campaña electoral de cara a las elecciones de 2024.A contrapelo de que la Ley de Partidos fija el inicio de la precampaña para el primer domingo de julio del año preelectoral (2023) y la legislación electoral pauta el arranque de la campaña a partir de la proclama que debe emitir la Junta Central Electoral.

https://mundo.sputniknews.com/20220525/el-presidente-dominicano-destaca-en-davos-que-recuperar-el-turismo-salvo-la-economia-1125809995.html

https://mundo.sputniknews.com/20220526/republica-dominicana-aspira-a-convertir-al-pais-en-el-hub-de-cruceros-del-caribe-1125894817.html

república dominicana

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Gonzalo Becerra

Gonzalo Becerra

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Gonzalo Becerra

república dominicana, 💬 opinión y análisis, provincias, programa, ciudadanía, pobreza