El círculo vicioso de los intentos de Occidente de disminuir la dependencia energética de Rusia

La Unión Europea sigue discutiendo los términos del embargo petrolero contra Rusia, incluida la posible exclusión del oleoducto Druzhba de las sanciones.

2022-05-30T18:41+0000

2022-05-30T18:41+0000

2022-05-30T18:41+0000

economía

rusia

ue

embargo

petróleo

📈 mercados y finanzas

oleoducto druzhba

Las acciones de la UE pueden conducir a un nuevo aumento de los costos del combustible y al desarrollo de esquemas de abastecimiento gris, ya que es poco probable que Europa encuentre una alternativa equivalente a las materias primas rusas en un futuro próximo, explicaron los analistas consultados por RT.Según los expertos, las sanciones antirrusas ya han provocado una mayor escasez de energía en el mercado mundial, lo que ha provocado un aumento de los precios.Puso de relieve que solo el debate sobre un posible embargo del petróleo procedente de Rusia empeora la situación y crea nerviosismo en el mercado, "por no hablar de lo que ocurrirá si la UE anuncia verdaderas restricciones".Estas acciones de Occidente perjudican sobre todo a sus propios ciudadanos, enfatizó."Tras la imposición de sanciones antirrusas en EEUU, los precios de la gasolina y otros combustibles aumentaron drásticamente. En estas condiciones, comenzaron a utilizar sus reservas de energía, lo que también repercutió en los precios mundiales. Si Europa decide imponer alguna sanción contra el petróleo ruso, el coste de los recursos energéticos en la UE y en Occidente en su conjunto será aún mayor. El problema es que casi no hay volúmenes libres de recursos energéticos en el mundo", señaló Pravosúdov.En su opinión, aunque la UE restrinja el suministro de petróleo ruso solo por vía marítima, seguirá teniendo un impacto negativo en el mercado y el volumen de suministros de contrabando aumentará."Muchas refinerías en Europa se construyeron para el petróleo ruso y, si se prohíbe, no está claro qué hacer con estas empresas", dijo el experto.Según el analista, la situación del sector del gas en Europa parece aún más difícil, porque no hay ninguna alternativa digna a la materia prima procedente de Rusia.Por su parte, Igor Yushkov, experto de la Universidad Financiera del Gobierno de la Federación de Rusia, calificó de justos los argumentos de Hungría, que bloquea las sanciones contra el petróleo ruso, argumentando que el Estado simplemente no podría funcionar con normalidad.El experto observó una paradoja en los esfuerzos occidentales contra los recursos energéticos rusos que le pone en un círculo vicioso de sanciones y subida de precios."Se trata de que cuanto más presionan los países occidentales a Rusia, más gana. Como Rusia exporta menos recursos energéticos a Occidente, los precios de la energía han subido aún más. Y si Occidente quiere unos precios de la energía más aceptables, tendrá que levantar las sanciones antirrusas para que Rusia produzca más y exporte más. Solo con esa saturación del mercado bajarán los precios", explicó el experto.Sin embargo, dada la realidad actual, el coste de los recursos no hará más que aumentar, predijo Yushkov.

