Cifra de muertos por lluvias en noreste de Brasil asciende a 91 y son 26 los desaparecidos

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El número de fallecidos por las tormentas y posteriores inundaciones y deslizamientos de tierra que en los últimos días han afectado... 30.05.2022, Sputnik Mundo

"Actualmente, hay 91 muertes confirmadas en Pernambuco por deslizamientos e inundaciones, desde el miércoles [25 de mayo] hasta las 8 am de hoy [30 de mayo]. Actualmente se busca a 26 personas desaparecidas", dice un comunicado de la Secretaría de Defensa Civil en su cuenta de Facebook —red social prohibida en Rusia por extremista—.El escrito también informa que las fuerzas de seguridad de Pernambuco, organismos de Defensa Civil, el Ejército y organismos municipales están trabajando en siete puntos de deslizamiento en la Región Metropolitana de Recife: Zumbi do Pacheco y Curado IV (Jaboatao dos Guararapes); Areeiro (Camaragibe); Monte Verde/Ibura, Barro y Guabiraba (Recife) y Paratibe (Paulista).Asisten en las tareas efectivos de otros estados, además de militares del Ejército.En la búsqueda, rescate y suministro de víveres a las poblaciones de las zonas afectadas se utilizan embarcaciones y seis aeronaves, tres del Grupo Táctico Aéreo SDS y tres de la Policía Federal de Caminos.Más temprano, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sobrevoló las áreas más afectadas por las fuertes lluvias en el Gran Recife, principal zona metropolitana del estado de Pernambuco."Sobrevolamos parte de la zona afectada, no pudimos avanzar. Yo también intenté aterrizar, pero la recomendación de los pilotos fue que, dada la consistencia del terreno, podíamos tener un accidente, por lo que decidimos no hacerlo", dijo el mandatario a la prensa tras inspeccionar la zona desde el aire.Tras realizar un trayecto de media hora, el mandatario retornó a la base aérea donde realizó una conferencia de prensa con una delegación de ministros.Por lo menos 14 ciudades ya declararon estado de emergencia, mientras el Gobierno federal liberó recursos para apoyar la búsqueda de víctimas y dar refugio a los afectados.

