Bolsonaro sobrevuela las áreas afectadas por las intensas lluvias en el noreste de Brasil

"Si el gobernador estaba haciendo algo, no lo sé. Tal vez pensó que era mejor no estar aquí. En un momento de crisis uno va detrás para ayudar, no espera a que lo llamen dentro de la casa. Si el gobernador estuviera presente, podría con mucha más propiedad exponer la situación. Ya pasó la pandemia, decidió quedarse en su casa. Pero aun así, si me llama el gobernador, le respondo", dijo.