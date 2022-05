https://mundo.sputniknews.com/20220530/amlo-dice-no-tener-prisa-por-resolver-asistencia-a-cumbre-de-las-americas-1126011401.html

AMLO dice no tener prisa por resolver asistencia a Cumbre de las Américas

AMLO dice no tener prisa por resolver asistencia a Cumbre de las Américas

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que aún hay tiempo para decidir si asistirá a la Cumbre de las Américas que se realizará el... 30.05.2022, Sputnik Mundo

Durante la conferencia matutina del 30 de mayo, el mandatario mexicano fue cuestionado si ya había decidido si asistiría o no a la Cumbre, luego de que condicionó su participación a que se invite a Cuba, Venezuela y Nicaragua al encuentro.En este sentido, López Obrador aseveró que no ha decidido su viajará a EEUU porque están esperando una respuesta del presidente Joe Biden; sin embargo, consideró que aún hay tiempo para decidir si va o no va pues el viaje a Los Ángeles es rápido.En este sentido, reiteró que en caso de no recibir una respuesta positiva asistirá en su lugar el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, por un acto de congruencia.Según el titular del Poder Ejecutivo, no se ha recibido una respuesta de Biden debido a que está atendiendo el caso del tiroteo en una escuela primaria de Uvalde, en Texas, y el debate respecto al control de las armas."Nuestros adversarios que hablan que hay polarización, no aquí nos abrazamos hasta con los opositores, aquí es otra cosa. Allá sí me preocupa la polarización que existe por ejemplo en estos casos", comentó López Obrador.Durante una audiencia ante un comité del Senado de EEUU, el coordinador de la Cumbre de las Américas, Kevin O'Reilly, adelantó que "de ninguna manera" se extenderían invitaciones para Nicolás Maduro y Daniel Ortega, dado que EEUU no reconoce de manera oficial sus gobiernos.Días antes, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, adelantó que, con o sin invitación, no participaría en la Cumbre de este año.

