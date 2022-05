https://mundo.sputniknews.com/20220529/lavrov-senala-a-francia-por-espolear-el-neonazismo-en-ucrania-1125987820.html

Lavrov señala a Francia por espolear el neonazismo en Ucrania

MOSCÚ (Sputnik) — Francia juega uno de los papeles principales en el avance del neonazismo en Ucrania, denunció el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov. 29.05.2022, Sputnik Mundo

El Gobierno de Francia, consignó, envía armas de ataque al régimen ucraniano, exige que combata hasta el final y que derrote a Rusia."Esto significa que nuestros llamados a los países occidentales a ponernos de acuerdo en pie de igualdad no solo no han sido escuchados, sino que se ignoraron deliberadamente. Las naciones occidentales nunca quisieron una cooperación de iguales con Rusia", enfatizó.Por otro lado, indicó Lavrov, Rusia ve la intención de Francia de promover el concepto de la "autonomía estratégica"."El presidente (francés Emmanuel) Macron habló muchas veces de que Europa necesita una nueva arquitectura de seguridad, pero Estados Unidos no lo permite. Y no lo permitirá. Estados Unidos ha avasallado completamente a Europa. Observamos el propósito de impulsar el concepto de autonomía estratégica. Macron actúa consistentemente desde esta posición, pero no vemos el entusiasmo de otros países europeos", remarcó.Incluso los alemanes, apunta Lavrov, dicen que la seguridad de su país y de Europa no es posible sin la OTAN.Rusia inició el 24 de febrero una operación especial para "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania, en respuesta a las solicitudes de asistencia de las repúblicas de Donetsk y Lugansk para defenderse de los bombardeos cada vez más intensos de las tropas ucranianas.El Ministerio de Defensa ruso aclaró que la operación no estaba dirigida contra las instalaciones civiles, sino que buscaba mermar la capacidad bélica de Ucrania.Ucrania incrementó los bombardeos desde mediados de febrero contra los civiles de Donetsk y Lugansk tras recibir ingentes cantidades de armas de Estados Unidos y otros países de la OTAN, según denunciaron las dos repúblicas.Donetsk y Lugansk se independizaron de Ucrania en mayo de 2014 tras no reconocer a las nuevas autoridades que resultaron del golpe de Estado producido en Kiev en febrero de ese mismo año.

