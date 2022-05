https://mundo.sputniknews.com/20220529/eeuu-achaca-a-china-los-intentos-de-manipular-la-reciente-visita-de-michelle-bachelet-1125979885.html

WASHINGTON (Sputnik) — El secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, achacó a China los intentos de "restringir y manipular" la reciente visita de la... 29.05.2022

"Estados Unidos sigue preocupado por la visita de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y su equipo a la República Popular China (RPC) y los esfuerzos de la RPC para restringir y manipular su visita (...) Nos preocupa que las condiciones impuestas por las autoridades de Pekín a la visita no hayan permitido una evaluación completa e independiente de la situación de derechos humanos en la República Popular China, particularmente en Xinjiang, donde continúan el genocidio y los crímenes contra la humanidad", declaró Blinken.La alta comisionada, según él, no pudo mantener reuniones confidenciales con familiares de uigures y otras minorías étnicas de Xinjiang ni tuvo acceso a personas enviadas a otras provincias de China en el marco de un programa de transferencia de la mano de obra.Michelle Bachelet estuvo en China del 23 al 28 de mayo, en lo que fue la primera visita de un titular de Acnudh en 17 años; se reunió con altos cargos del país asiático, representantes de la sociedad civil, empresarios y académicos y viajó a las ciudades de Kasgar y Urumqi, en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang.Durante su estancia, Bachelet dijo haber alentado al Gobierno chino a "emprender una revisión de todas las políticas de lucha contra el terrorismo y desradicalización para garantizar que cumplan plenamente con las normas internacionales de derechos humanos y, en particular, que no se apliquen de manera arbitraria y discriminatoria". También resaltó la necesidad de proporcionar a las familias uigures que hoy residen en el extranjero la información sobre el paradero de sus seres queridos en China.

