Colombianos votan entre la esperanza y la apatía

Los ciudadanos acuden a votar en los más de 12.000 centros que dispuso la Registraduría Nacional del Estado Civil -órgano encargado de organizar los comicios- tras una pandemia que dejó grandes problemas económicos y el impopular Gobierno del presidente Iván Duque, quien dejará el poder el próximo 7 de agosto.Gustavo Petro, de la coalición Pacto Histórico (izquierda), Federico 'Fico' Gutiérrez, de Equipo por Colombia (derecha), y Sergio Fajardo, de la coalición Centro Esperanza (centro), son las principales opciones.Felipe Barrera, de 75 años, y Lilia de Barrera, de 70, son una pareja de bogotanos que madrugaron a votar a uno de los puestos en Engativá, localidad de Bogotá (centro), algo que llevan haciendo desde la década de los 60, cuando votaron por presidente Carlos Alberto Lleras Restrepo, quien gobernó el país entre 1966 y 1970."Hemos votado, que recuerde, desde 1966, (entonces) por Carlos Lleras Restrepo cuando se presentó a elecciones presidenciales de esa época", contó Barrera a la Agencia Sputnik.A pesar de cumplir con la cita democrática, la pareja lo hace apática. Ambos creen que la corrupción en Colombia no acabará, no importa qué candidato gane, y dicen que solo lo hacen por "compromiso", pero sin "convicción".Esperanza de cambioEn contraste, los más jóvenes salieron a votar con la esperanza de un cambio. Darío Briceño Ramírez, de 22 años, es uno de los millones de jóvenes que están en edad para ejercer su voto en Colombia. Pero confesó a la Agencia Sputnik que también lo hace por el descuento que se gana en la universidad por presentar el certificado de votación.Briceño Ramírez opinó que el futuro del país es incierto, pues hace cuatro años Iván Duque prometió menos impuestos y más sueldo y considera que las promesas que hizo no se cumplieron."Uno puede decir que estaremos bien, pero Duque prometió muchas cosas y ¿cómo estamos ahora? Estamos mucho peor, creo que ningún presidente puede cambiar totalmente a Colombia" sentenció el joven votante.Más de 39 millones de colombianos están llamados este domingo a las urnas en Colombia y en el exterior para elegir al sucesor de Duque.A las 16.00 hora local (21.00 GMT) se cerrarán las mesas y la Registraduría General de la Nación iniciará el conteo de los sufragios.Si uno de los candidatos obtiene la mitad más uno de los votos, accede automáticamente a la presidencia, pero si ninguno de los postulantes alcanza esa meta habrá una segunda instancia electoral el 19 de junio entre los dos más votados.

