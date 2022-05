https://mundo.sputniknews.com/20220528/un-exministro-boliviano-ve-reaccion-adversa-de-america-latina-a-intereses-de-eeuu-en-ucrania-1125965337.html

Un exministro boliviano ve reacción adversa de América Latina a intereses de EEUU en Ucrania

Un exministro boliviano ve reacción adversa de América Latina a intereses de EEUU en Ucrania

SANTA CRUZ, BOLIVIA (Sputnik) — La mayoría de los países de América Latina, entre ellos Bolivia, tienen una reacción adversa a los intereses de EEUU en el... 28.05.2022, Sputnik Mundo

2022-05-28T00:07+0000

2022-05-28T00:07+0000

2022-05-28T00:07+0000

américa latina

bolivia

eeuu

ucrania

europa

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108954/02/1089540287_224:0:3349:1758_1920x0_80_0_0_cc3d4f840882fccb2ca7151d6f21a08f.jpg

"Es muy cierta esta revelación de los servicios de inteligencia rusos con relación a la posición que asumen varios países de América Latina a este conflicto en Europa del Este. Hay una reacción adversa hacia a los intereses de EEUU en Europa del Este y del mundo. América Latina fue combinando a lo largo de los años una serie de esfuerzos, cooperación y de relacionamiento con Rusia y China que le trajo consigo una serie de ventajas que hace mucho Washington no le otorga a la región", analizó la exautoridad boliviana en conversación con Sputnik.El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia reveló el 23 de mayo que existe temor del Departamento de Estado de que los intentos de obtener apoyo de los países latinoamericanos para reforzar la línea de EEUU sobre Ucrania puedan obstaculizar el avance de los intereses de Washington en la región.En ese contexto, detalló que están proyectos como la Ruta de la Seda, el acercamiento que tuvo Rusia con América Latina, entre otros, que son libres de condicionamiento e injerencias.Siles considera que las posiciones de los países de la región se calculan de acuerdo al momento que se vive y no se trata de estar ligado a una alianza con EEUU, sino de mantenerse independientes."En la región hay un juego de propios intereses, que están siendo tramitados por los países de la región, por una política exterior más independiente con sus propias reglas y no sumados de forma automática a la hegemonía que ejerció EEUU", comentó.Respecto a las posibles sanciones de EEUU a Bolivia y a la región, el experto en relaciones internacionales, formado en la Universidad Católica de Argentina, cree que no tendrán mayor relevancia, porque en el caso boliviano, incluso la cooperación es inexistente."No creo que represente, más allá de una declaración que pueda hacer la Casa Blanca o la Secretaría de Estado, el que Bolivia pueda recibir sanciones. Entonces no hay temas que podrían afectarle a Bolivia en lo sucesivo cuando Bolivia hace uso de una condición de política exterior independiente", concluyó.En resumen, para Siles, la Cumbre de las Américas, a realizarse en junio, será la prueba clara de que la hegemonía de EEUU en la región se redujo, porque ni siquiera enviaron invitaciones a los mandatarios latinoamericanos y ya se avizora su fracaso como bloque regional.

https://mundo.sputniknews.com/20220527/la-cumbre-de-las-americas-sigue-sumando-ausencias-1125963512.html

bolivia

eeuu

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bolivia, eeuu, ucrania, europa, rusia