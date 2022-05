https://mundo.sputniknews.com/20220528/me-hice-la-muerta-las-revelaciones-de-una-sobreviviente-de-la-masacre-de-texas-1125965661.html

"Me hice la muerta": las revelaciones de una sobreviviente de la masacre de Texas

El 24 de mayo, un joven mentalmente inestable abrió fuego en una primaria de la localidad de Uvalde, en Texas. El brutal tiroteo dejó 21 víctimas mortales. Una... 28.05.2022, Sputnik Mundo

Miah Cerrillo, de 11 años, reveló que estaba viendo una película animada junto a sus compañeros de clase y sus dos profesoras, Eva Mireles e Irma Garcia, cuando se informó de que había un francotirador en el edificio. Una de las maestras se apresuró para cerrar la puerta, pero el joven armado ya se encontraba en el recinto. Disparó contra el vidrio de la puerta, después de lo cual entró en el aula, dijo "Buenas noches" y mató a la profesora.Luego, abrió fuego, matando a la segunda maestra y a varios compañeros de clase de la chica. Miah vio balas volando por todos lados. Un par de minutos después, el atacante fue a un aula adyacente donde también abrió fuego, después de lo cual puso "una música muy triste".Miah tenía miedo de que el francotirador fuese a regresar, por lo que no tuvo otra opción que cubrirse el cuerpo con la sangre de uno de los compañeros asesinados y hacerse la muerta. Luego, junto a un amigo, llamó al 911.Si bien al principio, la chica pensó que la Policía todavía no había llegado al lugar, escuchó a los agentes de seguridad hablando en el patio de la escuela. Recordemos que la Policía esperó 48 minutos antes de entrar en el edificio.La niña "no entiende por qué no entraron y no salvaron a nadie".

