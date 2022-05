https://mundo.sputniknews.com/20220528/elites-occidentales-entran-en-panico-en-davos-sus-planes-se-fueron-al-traste-1125950977.html

Élites occidentales entran en pánico en Davos: sus planes se fueron al traste

Élites occidentales entran en pánico en Davos: sus planes se fueron al traste

Catastróficos. Así han sido los conceptos y calificativos que se han apoderado del Foro Económico Mundial de Davos en su versión 2022. No han faltado quienes... 28.05.2022, Sputnik Mundo

2022-05-28T06:00+0000

2022-05-28T06:00+0000

2022-05-28T06:00+0000

al contado

foro económico mundial en davos

rusia

globalización

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1b/1125950952_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_69aacf8d04c58ad1129ac8bcacd9f6ea.jpg

Élites occidentales entran en pánico en Davos: sus planes se fueron al traste Élites occidentales entran en pánico en Davos: sus planes se fueron al traste

¿Mal agüero?Los participantes del Foro Económico Mundial de Davos han tocado a rebato. Sobre todo, líderes de Occidente, actúan y declaran como si esta actualidad que nos toca vivir, no fuera un proceso de deterioro de los últimos años, sino como si hubiera surgido por generación espontánea, en el mejor de los casos. En el peor, por la pura culpa de Rusia y el conflicto en Ucrania.El 'gran reset' de la economía global que venía cumpliendo su agenda a raja tabla y paso a paso, ha derivado en un 'hay que salvar la globalización".Así lo ha dejado asentado la propia directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva: "Debemos resistir la fragmentación geoeconómica. Sólo la cooperación internacional puede abordar problemas mundiales urgentes como solucionar la escasez de alimentos y otros productos, eliminar las barreras al crecimiento y salvar nuestro clima".Mientras, el vicecanciller alemán, Robert Habeck, ha descrito lo que puede ser la tormenta perfecta que se cierne sobre la economía global: "Tenemos al menos cuatro crisis, que se entrelazan. Tenemos una alta inflación […] enfrentamos una crisis energética […] padecemos pobreza alimentaria, y existe el reto de una emergencia climática. Y no podemos resolver los problemas si nos concentramos en una sola de las perturbaciones".Nerviosismo en las élites occidentalesEl director de la Consultora Ekai Center, Adrián Zelaia, señala que la primera conclusión que saca de esta edición del Foro Económico Mundial, es la del nerviosismo de las élites occidentales en el momento actual."La intervención de Rusia lo está cambiando todo desde el punto de vista de la política mundial, y muy especialmente desde el punto de vista de las estrategias de las élites occidentales. Si nos fijamos exclusivamente en lo que ellos mismos [élites occidentales] están diciendo, y lo estamos viendo en el Foro de Davos por ejemplo en las declaraciones de George Soros, claramente algo parecido nos dijeron también los responsables de Black Rock apenas dos semanas después del inicio del conflicto en Ucrania: nos decían que hay que dar por terminado, por lo menos por el momento, su proyecto globalizador, su proyecto de construir una nueva sociedad basada en ese 'gran reinicio'"Un gran reinicio o 'reset' que parecía que estaba apuntando, según algunos, a un modelo de capitalismo corporativo, advierte Zelaia. El analista apunta que "otros están hablando de un feudalismo corporativo o un tecno-feudalismo, porque está planteando una especie de control social y económico por parte de las élites corporativas, que no está muy claro que sea un control en el que los mecanismos de carácter capitalista sean dominantes. Mecanismo de carácter capitalista en cuanto a inversión de capital, contratación de trabajadores y utilizarlos para la producción de bienes y servicios, y así incrementar el capital, que es el mecanismo básico del capitalismo, al que están planteando sustituirlo por otros mecanismos de apropiación de riqueza por parte de las élites corporativas que se basaría en la detracción de recursos del Estado", avisa Adrián Zelaia.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Javier Benítez https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

Javier Benítez https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Javier Benítez https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

foro económico mundial en davos, rusia, globalización, аудио