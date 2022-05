https://mundo.sputniknews.com/20220528/el-regalo-de-brad-pitt-a-jennifer-aniston-una-casa-de-70-millones-de-dolares-1125967884.html

El regalo de Brad Pitt a Jennifer Aniston: una casa de 70 millones de dólares

Al terminar una relación, muchas personas encuentran consuelo en recordar los momentos hermosos que compartieron. Algunos solo quieren olvidar el pasado... 28.05.2022, Sputnik Mundo

Aunque lo último pueda parecer poco probable, ya que con suerte algunos solo reciben alguna foto o un utensilio de cocina, es muy posible si tu nombre es Jennifer Aniston y tu ex es el mismísimo Brad Pitt.En medio de la aparición de la actriz en el episodio final de The Ellen DeGeneres Show —curiosamente la protagonista de Friends fue la primera invitada al programa—, ha salido a la luz el considerado regalo que le dio Pitt a Aniston en su cumpleaños número 50.Y no, no fue un álbum con las mejores imágenes de sus momentos juntos, fue nada más y nada menos que la casa en la que ambos vivían en Beverly Hills. El actor de Troya se enteró que la propiedad se iba a vender y ofertó por ella la astronómica cifra de 76 millones de dólares.A pesar de que su matrimonio terminó en 2005 en un divorcio en el que la infidelidad de Pitt con su coestrella de Sr. y Sra. Smith, Angelina Jolie, fueron la comidilla del momento, el paso de los años pareció mejorar la relación entre los que alguna vez formaron una de las parejas más envidiadas de principios de los 2000.Años más tarde y luego de la mediática separación de Pitt y Jolie, Jennifer y Brad fueron fotografiados saludándose en un evento y en una reunión virtual en el que también participaron estrellas como Morgan Freeman. Aunque nada de esto indica que haya algo más que una amistad, muchos especulan que es posible una reconciliación.La revelación de este regalo que recibió Aniston en 2019 solo echará leña al fuego de los rumores que apuntan a un Brad y Jenn 2.0, especialmente tras la sonada reconciliación de Jennifer Lopez y Ben Affleck luego de 20 años de separación. Parece que el amor en Hollywood es capaz de superar casi cualquier cosa.

