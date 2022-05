https://mundo.sputniknews.com/20220527/real-madrid-y-liverpool-a-por-la-orejona-1125939628.html

Real Madrid y Liverpool a por la 'Orejona'

Real Madrid y Liverpool a por la 'Orejona'

MOSCÚ (Sputnik) — El Real Madrid y el Liverpool se medirán este sábado 28 de mayo en el Stade de France, de París para disputar la final de la Liga de... 27.05.2022, Sputnik Mundo

2022-05-27T15:25+0000

2022-05-27T15:25+0000

2022-05-27T15:25+0000

españa

real madrid

⚽ deportes

💬 opinión y análisis

europa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1d/1110538713_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_95a1161237e5858bab079281c9455302.jpg

Será uno de los partidos más esperados por los aficionados y el cierre de una temporada muy buena para ambos equipos, pero que sin dudas disfrutará más el que se lleve la Orejona.Un artido con muchas variantes y con mucha historias, pues se medirán dos de los máximos ganadores de las Copas de Europa —más allá del resultado tras la final de este 28 de mayo—, entre ambos sumarán 20 trofeos de la competición más importante a nivel de clubes.El Madrid es el rey absoluto del torneo, con 13 copas en sus vitrinas, pero el Liverpool no se queda atrás y es tercero en la lista, igualado con el Bayern Múnich con seis y con una menos que el MilánAmbos clubes además son los más consistentes de los últimos 10 años, pues el Madrid va a su quinta final y el Liverpool a la tercera, muy por delante del resto de equipos.El duelo en París estará cargado de historia, pues será la tercera vez que se enfrente en una final. En 2018, en el Olímpico de Kiev, el Madrid se llevó la victoria 3-1. Pero la última vez que el equipo español cayó en una final continental fue precisamente ante los ingleses y en París, pero en el Parc des Princes, en 1981.Liverpool favoritoCreo que por muy igualado que estén los dos equipos, el Liverpool del técnico alemán, Jurgen Klopp, es favoritos para llevarse a casa su séptimo trofeo continental, luego de una temporada fantástica.Los Rojos ganaron este año la Carabao Cup (Copa de la Liga) y la FA Cup, además, se quedaron a un punto de conquistar la Premier League, ganada por el Manchester City.Para luchar por la Champions cuenta con hombres como el egipcio Mohamed Salah, líder goleador de la Premier y un estandarte para el club inglés.También han descubierto una gran perla como el colombiano Luis Díaz, quien llegó al club en enero y se ha ganado la titularidad a base de goles y buenas actuaciones. Junto a ellos en el tridente de ataque está el senegalés Sadio Mané.La portería está bien cubierta con Alisson, apoyado por dos centrales de experiencia como son Virgil Van Dijk e Ibrahima Konaté, a los que se suman dos laterales con mucha proyección e incidencia en el ataque como Trent Alexander-Arnold y Andrew Robertson.A la espera de si Thiago Alcántara puede jugar o no, los del medio serían Jordan Henderson, Fabinho y Naby Keita. Por lo tanto un equipo con muy buenos jugadores y con grandes aspiracionesLo que es seguro es que con su icónico You'll Never Walk Alone, los seguidores del Liverpool se irán hasta la bella París para disfrutar de la participación de su equipo en la tercera final de la Liga de Campeones en cinco años.Recordemos que tras caer en la final de Kiev en 2018, los 'Reds' volvieron al año siguiente y se impuso por 2-0 al Tottenham en el Estadio da Luz de Lisboa. Y ahora van a París.Madrid es el rey de copasEl Real Madrid disputará su 17 final de la Champions y con un balance de 13 victorias y solo tres derrotas en esta instancia, es sin lugar a dudas un rival de consideración.Tras remontar las eliminatorias de octavos, cuartos y semifinales ante el PSG, Chelsea y Manchester City, respectivamente, el Madrid llega muy motivado a esta final y con ganas de levantar la 14 Copa de Europa.De ensueño ha sido lo logrado por los blancos en esta edición de la Champions, algo que se recordará siempre, pero que para ser perfecta le falta la guinda del pastel.Los merengues contarán con el mismo equipo que disputó las eliminatorias: Courtois de portero, acompañado por Carvajal, Militao, Alaba y Mendy. En el medio campo, deberían estar los de las tres Champions consecutivas: Casemiro, Modric y Kroos, a los que de seguro se sumará Valverde, quien hará las veces de mediocampista o volante según vaya el juego. Mientras que los goles quedarán para Vinicius y Benzema, este último con 15 goles en la competición.Seguro el técnico de los blancos, el italiano Carlo Ancelotti se reserva a dos jóvenes como revulsivos de garantías, el brasileño Rodrygo y el francés Eduardo Camavinga."Hemos merecido llegar a la final. Ganarla dependerá lo que hagamos en la final. Nadie nos ha ganado en el compromiso y la motivación", destacó Ancelotti hace un par de días.Lo cierto es que será una muy buena final, con dos de los clubes más prestigiosos de Europa y los mejores de los últimos años. Hay que ver si se impone el juego de los 'Reds' o si vuelve a aparecer "la magia" del Madrid.

https://mundo.sputniknews.com/20220505/el-madrid-la-mistica-las-noches-magicas-la-champions-1125160895.html

https://mundo.sputniknews.com/20220309/las-promesas-del-futbol-que-argentina-le-quiere-robar-a-europa-1122868783.html

https://mundo.sputniknews.com/20220411/real-madrid-y-bayern-por-el-pase-a-semifinales-1124253011.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

real madrid, ⚽ deportes, 💬 opinión y análisis, europa