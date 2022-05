https://mundo.sputniknews.com/20220527/que-crees-sobre-la-decision-de-eeuu-de-no-invitar-a-varios-paises-a-la-cumbre-de-las-americas-1125923607.html

¿Qué crees sobre la decisión de EEUU de no invitar a varios países a la Cumbre de las Américas?

La 9° Cumbre de las Américas, que se celebrará en Los Ángeles del 6 al 10 de junio, pasó a la historia antes de haberse iniciado por sus escándalos... 27.05.2022, Sputnik Mundo

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ironizó sobre el afán de EEUU de excluir a varios países y dijo que olvidan en qué continente se ubican. Por su parte, el jefe de Estado boliviano, Luis Arce, en un pronunciamiento similar desde su perfil en Twitter, reafirmó que "de persistir la exclusión de pueblos hermanos, no participaré de la misma". A esa postura se sumó la mandataria hondureña, Xiomara Castro, para quien "si no estamos todas las naciones, no es Cumbre de las Américas".Y tú, ¿qué crees sobre la decisión de EEUU?

