¿Por qué México se niega a reconocer su racismo?

Un grupo de niños mexicanos valora dos muñecos, uno blanco y uno moreno, y se les cuestiona cuál es más bello y cuál es el bueno. La mayoría responde que el... 27.05.2022, Sputnik Mundo

El pequeño experimento se realiza en un país donde el 60% de su población se identifica como morena, según el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).Pese a esta mayoría demográfica, en la televisión sólo el 3% de los protagonistas son personas morenas, y quienes logran algún papel, en su mayoría será interpretando estereotipos reconocidos a nivel cultural y social: personas pobres, con poca educación, que se dedican al comercio informal o a actividades ilegales, como ha denunciado el actor mexicano Tenoch Huerta.La campaña con los muñecos lanzada hace 10 años es parecida a una que se realizó en Estados Unidos, con resultados similares. Sin embargo, la existencia del racismo en México aún es tema de debate en mesas de discusiones, donde participan personas blancas sin ninguna especialización en temas de discriminación.Para Aguilar, este es un tema de jerarquías que se maneja desde la colonia y que se diferencia del segregacionismo estadounidense porque aquí lo que se vive es un "integracionismo"."La integración no es que sea menos mala que la segregación, sólo que la segregación tiene fronteras claras en dónde tiene que estar una persona y en dónde otra. En el integracionismo lo que se mantiene es la jerarquía: tú puedes vivir conmigo siempre y cuando tú estés debajo de mí", explica.El tema del racismo causó revuelo en las últimas semanas debido a un grupo de comunicadores que debatieron el tema en televisión nacional para llegar a conclusiones que este problema social no es sistémico en México, pese a las cifras que indican que, al menos la población que se asume indígena, no cuenta con las mismas posibilidades que quienes no se identifican así.En México, viven cerca de 25,7 millones de personas que se identifican como indígenas, de las cuales el 69,5% viven en condiciones de pobreza; el 57,8% no cuenta con servicios básicos y el 18,2% vive en condiciones de hacinamiento, según la Encuesta Nacional de Ingreso y Salario en los Hogares de 2018, realizada por el Coneval.Según datos del Colegio de México, las personas blancas tienen un mayor alto grado de escolaridad, 10,8 años, en contraste con las personas morenas, quienes, en promedio, acumulan 8,3 años.El mestizaje como excusaAmbos especialistas coinciden en que el racismo en México es tabú porque, desde hace décadas, la población vive convencida que, sin importar su origen o color de piel, "todos somos mestizos".El mestizaje es un concepto que se impulsó desde la fundación de la República en el siglo XIX para generar la idea de unidad nacional, un discurso que se legitimó tras la Revolución Mexicana y que borra por completo la idea de diversidad.Un ejemplo reciente de esta creencia lo dio el expresidente Felipe Calderón, en octubre de 2021, cuando se dijo orgulloso de su pasado mestizo en un evento del Partido Popular de España, en el que se defendió la hispanidad y se afirmó que el "indigenismo es el nuevo comunismo".Contra el 'nuevo comunismo'Para Federico Navarrete la negación del racismo en México es similar al movimiento de Estados Unidos que está en contra de la llamada teoría crítica racial y que plantea, de manera general, que la esclavitud no fue un acto racista y, por tanto, dicha nación no se fundó bajo estos principios, a pesar de las pruebas historiográficas y económicas."Justo por esos procesos históricos las personas racializadas normalmente están hasta abajo en la jerarquía social. Una solución es cuestionar el sistema económico actual y ver cómo se distribuye estos recursos, no solo del Estado, sino en el sistema económico mundial, porque el capitalismo históricamente ha usado al racismo como una justificación para la desigualdad", coincide Aguilar.En el caso de México, Federico Navarrete detecta un movimiento que enaltece el origen español de los mexicanos y que coincide con las visiones de la ultraderecha en el mundo, la cual organiza "campañas abiertas de ofensiva en contra de los derechos ganados en los últimos 30 años", como el aborto y el matrimonio igualitario, y que se manifiesta en "la coalición de VOX con los grupos de derecha de México y de otros lugares de América".Además, Navarrete advierte que el discurso del "indigenismo es el nuevo comunismo" es peligroso en tanto que "que los franquistas llegaron al poder asesinando comunistas", al igual que los militares argentinos hace 50 años.Para José Aguilar "el antirracismo es reparación histórica […]. Luchar en contra del racismo es luchar directamente por una sociedad más igualitaria y eso no necesariamente le gusta a la gente que está acostumbrada a vivir en desigualdad con ellas y ellos estando a la cabeza"."Para las personas reaccionarias eso es woke [de manera despectiva], es progre, somos personas que estamos llorando, que no trabajamos, que entonces merecemos todo gratis, y eso ha pasado no sólo con el antirracismo, eso ha pasado con la lucha LGBT, con la lucha feminista", recuerda Aguilar.Ambos especialistas consideran que no se trata de quitar espacios a quienes ya los tienen, sino de abrirlos a personas distintas, no dentro de los mismos círculos académicos de siempre, y buscando pluralidad de experiencias, saberes y sí, de pieles, algo que no sucederá si la sociedad no analiza hasta qué punto su tono de piel influye o no en su éxito.

