Le 'tapan la boca' a un diputado ucraniano por revelar en directo la verdad sobre el Ejército

Ucrania se considera un país liberal y sin prejuicios, que imita en todo a sus vecinos más exitosos de la UE. Sin embargo, parece que no todas las opiniones... 27.05.2022, Sputnik Mundo

La presentadora de la cadena de televisión Ukraina 24 ha interrumpido una entrevista virtual con el diputado de la Rada Suprema (Parlamento) de Ucrania y miembro del comité para la seguridad nacional y la defensa Serguéi Rajmánin, luego de que este comenzara a revelar la triste realidad sobre el estado de cosas en el frente.Rajmánin declaró que, si bien los países de Occidente continúan suministrando armas a Ucrania, los militares ucranianos pierden más armas de las que reciben y es que simplemente no saben utilizarlas. Ucrania también sufre escasez de las municiones necesarias para la artillería pesada y los morteros.La presentadora del programa interrumpió el discurso de Rajmánin, afirmando que ya no quedaba tiempo para continuar la discusión.Para el politólogo Semión Urálov, las palabras de Rajmánin simplemente no son compatibles con la especie de "serie sangrienta" que está promocionando Kiev para obtener financiación de Occidente.Urálov recordó que Rajmánin es un destacado analista que trabajó en el principal semanario analítico de Ucrania, Dzerkalo Tizhnia, y siempre destacó por su sólida postura."Este caso sirve de prueba de que la parte del establishment, de las élites ucranianas, que entiende lo que realmente está pasando, será expulsada de los medios solo porque no hay lugar para ellos en esta sangrienta serie", concluyó.

