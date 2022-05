https://mundo.sputniknews.com/20220527/las-agencias-de-la-onu-saludan-reformas-para-el-aborto-legal-en-el-estado-mexicano-de-guerrero-1125957619.html

Las Agencias de la ONU saludan reformas para el aborto legal en el estado mexicano de Guerrero

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — Agencias de la Organización de Naciones Unidas (ONU) celebraron las recientes reformas aprobadas por el Congreso del estado... 27.05.2022, Sputnik Mundo

La postura fue emitida en un comunicado conjunto con el Fondo de Población de las Naciones Unidas y de la entidad para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres), tras la aprobación de las reformas el 12 de mayo pasado en el Congreso de Guerrero con 30 votos a favor, 13 en contra, una abstención y un voto nulo.Las reformas legislativas representan "una significativa contribución para el fortalecimiento de los derechos de las mujeres y aúnan al cumplimiento de las obligaciones internacionales y de las recomendaciones formuladas al Estado mexicano", indican los organismos internacionales.El pronunciamiento reconoce que en ese proceso fue clave el rol de las organizaciones de la sociedad civil y defensoras de derechos humanos y que el Congreso tomó en cuenta sus voces .A su vez advierten que la negación del acceso a la interrupción legal y voluntaria del embarazo puede resultar en graves violaciones a los derechos de las mujeres, incluyendo en algunos casos ser sometidas a "tratos crueles, inhumanos o degradantes".Belén Sanz, representante de ONU Mujeres en México, dijo que las mujeres, adolescentes y niñas podrán acceder a servicios de salud sexual y reproductiva disponibles.La reforma "es fundamental para garantizar su autonomía y sus derechos sexuales y reproductivos, reconocidos por distintos instrumentos internacionales y nacionales en materia de derechos de las mujeres", dijo Sanz.La garantía de estos derechos abona a una sociedad más igualitaria y libre de discriminación.Por su parte, Alanna Armitage, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas, señaló que se trata de un derecho fundamental para la igualdad e influye en la integridad física y psicológica, condiciones básicas y esenciales para el disfrute de otros derechos y libertades.Garantizar el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva permite a las mujeres "decidir sobre sus cuerpos, construir proyectos de vida saludables, eliminar abortos inseguros y prevenir embarazos no deseados", dijo Armitage.En cambio "criminalizar el aborto" no evita que las personas interrumpan su embarazo, agregó.Guerrero es el octavo de los 32 estados de la federación mexicana en permitir la interrupción voluntaria del embarazo.La mayoría de estados lo han logrado por la vía legislativa, como Ciudad de México, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Baja California, Colima, Sinaloa y este mes Guerrero.En cambio, Coahuila lo consiguió a través de una sentencia de la Suprema Corte, pero aún no se ha modificado su Código Penal.Es la primera vez que un Congreso decide eliminar por completo el delito de interrupción voluntaria del embarazo más allá de un plazo determinado, en contraste con los estados de Veracruz o Hidalgo, que siguen contemplando el delito de aborto más allá de las 12 semanas.

