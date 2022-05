https://mundo.sputniknews.com/20220527/la-justicia-chilena-recibe-miles-de-carpetas-con-testimonios-de-militares-de-la-dictadura-1125961801.html

La Justicia chilena recibe miles de carpetas con testimonios de militares de la dictadura

La Justicia chilena recibe miles de carpetas con testimonios de militares de la dictadura

SANTIAGO Sputnik) — La justicia chilena recibió un total de 12.000 carpetas con testimonios de militares conscriptos que participaron o fueron testigos de las... 27.05.2022, Sputnik Mundo

2022-05-27T22:15+0000

2022-05-27T22:15+0000

2022-05-27T22:15+0000

américa latina

chile

augusto pinochet

dictadura

gabriel boric

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/1b/1092227762_0:5:3059:1726_1920x0_80_0_0_c6a7ca5ff0bd608d17ca5ebd166a54e4.jpg

La justicia comenzará un proceso especial de investigación a partir de estos testimonios, que fueron recopilados por Gobiernos anteriores y que hasta la fecha no habían sido revelados, en los que se da cuenta de actos de torturas, fusilamientos, arrestos ilegales y otros hechos de los cuales los uniformados, cumpliendo el servicio militar, fueron testigos, protagonistas o víctimas.Asimismo, se dio inicio una indagatoria paralela debido a que el Gobierno del presidente Gabriel Boric aseguró que estos antecedentes estaban en manos de la subsecretaría desde el año 2018, acusando que no se realizó ninguna gestión para entregar los testimonios al Poder Judicial en administraciones anteriores a pesar de su importancia para avanzar en investigaciones sobre la dictadura."En estos testimonios, los soldados conscriptos no solo aportan antecedentes de sus experiencias personales como presuntas víctimas de lo ocurrido en esos años, sino también, acerca de la comisión de delitos respecto de los cuales puede haber causas abiertas", dijo en conferencia de prensa el juez Guillermo de la Barra, encargado de recibir los informes.Durante la dictadura de Pinochet más de 28.000 personas fueron torturadas, 3.227 fueron asesinadas y unas 200.000 fueron obligadas al exilio, según cifras oficiales.

https://mundo.sputniknews.com/20220510/justicia-chilena-condena-a-exagente-de-la-dictadura-con-mas-de-860-anos-de-castigo-1125295945.html

chile

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

chile, augusto pinochet, dictadura, gabriel boric