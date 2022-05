https://mundo.sputniknews.com/20220527/la-formula-que-aplicara-rusia-para-cumplir-sus-compromisos-ante-los-tenedores-de-su-deuda-externa-1125919837.html

La fórmula que aplicará Rusia para cumplir sus compromisos ante los tenedores de su deuda externa

La fórmula que aplicará Rusia para cumplir sus compromisos ante los tenedores de su deuda externa

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia cumplirá sus compromisos ante los tenedores de su deuda externa, amortizándola en rublos, una norma que se previó desde el comienzo... 27.05.2022, Sputnik Mundo

El Departamento del Tesoro de EEUU afirmó el 24 de mayo que no renovará después del 25 de mayo la licencia que permitía a Rusia pagar la deuda externa bajo sanciones.El Ministerio de Finanzas ruso respondió que, a pesar del refuerzo de las restricciones, continuará cumpliendo las obligaciones de deuda pública, pero los pagos se realizarán en rublos. El titular de ese ministerio, Antón Siluánov, aseveró que aunque las restricciones de EEUU lleven a un impago técnico, este "no les afectará" a los rusos y "nada cambiará" para ellos."Hoy día tenemos las más objetivas circunstancias, el impago no nos amenaza", subrayó.Permínova subrayó, además, que deposita una confianza absoluta en los dirigentes del Ministerio de Finanzas y del Banco Central de Rusia. "Podemos estar tranquilos", resumió.Estados Unidos y los 27 países de la Unión Europea vienen imponiendo sanciones unilaterales a Rusia desde hace años con distintos argumentos.El eje occidental intensificó sus medidas de restricción después de que Rusia iniciara el 24 de febrero pasado una operación militar en Ucrania, respondiendo a las solicitudes de ayuda de las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, reconocidas antes por Moscú como Estados soberanos.

