La embajadora de Canadá en Kiev admite que su país entrenó a 30.000 militares ucranianos

La embajadora de Canadá en Kiev admite que su país entrenó a 30.000 militares ucranianos

MOSCÚ (Sputnik) — Instructores de Canadá prepararon a 30.000 militares de Ucrania en los últimos siete años, declaró la embajadora canadiense en Kiev, Larisa... 27.05.2022, Sputnik Mundo

La diplomática recordó que Ottawa y Kiev son socios a largo plazo "en lo que respecta al apoyo militar".Galadza señaló que Canadá ya había proporcionado a Ucrania armas letales, datos de reconocimiento satelital y cámaras para los vehículos aéreos no tripulados Bayraktar TB2.Además, según la embajadora, como Ottawa no tiene el armamento que Kiev necesita, "Canadá asignó casi 500 millones de dólares para comprar armas donde podamos encontrarlas".Un informe publicado en 2021 por la Universidad George Washington señalaba que los extremistas del Ejército ucraniano se jactaban de haber sido entrenados por canadienses como parte de la Operación Unifier.Donetsk y Lugansk se independizaron de Ucrania en mayo de 2014 tras no reconocer a las nuevas autoridades tras el golpe de Estado producido en Kiev en febrero de ese mismo año.Las dos repúblicas denunciaron que Ucrania incrementó los bombardeos desde mediados de febrero contra Donbás tras recibir armas de Estados Unidos y otros países de la OTAN.Rusia lanzó el pasado 24 de febrero una operación militar especial en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, reconocidas por Moscú previamente como Estados soberanos, necesitan ayuda frente a la agresión de Kiev.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.Numerosos países condenan la operación militar rusa en Ucrania y apoyan a Kiev con más suministros de armas, donaciones, ayuda humanitaria y sanciones contra Moscú.

