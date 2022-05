https://mundo.sputniknews.com/20220527/israel-marcha-nacionalista-de-las-banderas-mas-polvora-para-la-tension-con-palestina-1125957086.html

Israel: marcha nacionalista de las Banderas, más pólvora para la tensión con Palestina

Israel: marcha nacionalista de las Banderas, más pólvora para la tensión con Palestina

El primer ministro Naftali Bennett aprobó la ruta de la "Marcha de las Banderas", pese a las advertencias de un posible aumento de tensión en Jerusalén. En otro orden, abordamos lo ocurrido en la cumbre del ALBA. Estas y más noticias en una nueva edición de 'En órbita'.

2022-05-27T22:00+0000

2022-05-27T22:00+0000

2022-05-27T22:00+0000

en órbita

pueblos de nuestra américa-tratado de comercio de los pueblos (alba-tcp)

nicolás maduro

cuba

nicaragua

naftali bennett

israel

la guerra de los seis días

tel aviv

gobierno de israel

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1b/1125960129_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_3e3ff0541f930dd2e42dadb6d787ef80.jpg

Israel: marcha nacionalista de las Banderas, más pólvora para la tensión con Palestina Israel: marcha nacionalista de las Banderas, más pólvora para la tensión con Palestina

La movilización nacionalista se realizará el domingo 29 y recuerda la toma de Jerusalén por parte de Israel en la Guerra de los Seis Días en 1967. La procesión recorre la Ciudad Vieja, atraviesa un barrio musulmán y llega al Muro de los Lamentos (Muro Occidental).Según el comunicado del Gobierno israelí, la actividad en la mezquita Al Aqsa —tercer lugar más sagrado para el Islam— continuará con normalidad.La Autoridad Nacional Palestina y el movimiento islamista Hamás —que controla Gaza— catalogaron la marcha como una grave provocación. Así también la calificó el analista chileno de origen palestino, Nicola Hadwa, en diálogo con En órbita.El coordinador especial de la ONU para el proceso de paz en Medio Oriente, Tor Wennesland, pidió a Tel Aviv "tomar decisiones prudentes para minimizar el riesgo de más violencia".La marcha fue cuestionada incluso por miembros de la coalición gobernante israelí, como el viceministro de Economía, Yair Gola."Se ha convertido en una marcha nacionalista acompañada de gritos de 'muerte a los árabes' y de vandalismo contra sus propiedades", manifestó al medio público Kan.A criterio del analista, "esta marcha busca fijar soberanía en un territorio que no le pertenece a Israel. Es otra provocación, justo en un momento geopolítico muy delicado a nivel mundial, con el fin de generar un enfrentamiento militar con Hamás y la resistencia palestina, y con un objetivo de tomar la ciudad de Gaza".Hadwa asimismo recordó que Israel "realiza maniobras militares en la frontera norte de la Palestina ocupada con el Líbano, con el interés de Israel sobre grandes recursos de gas en esa zona [Block 9]"."Israel, por encargo de EEUU y complicidad de Europa, quiere apoderarse del recurso para llevarlo de Haifa a Europa para así prescindir del gas ruso [afectado por las sanciones]", sentenció.En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas— una nueva edición de la cumbre de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).Además, profundizamos el caso de miles de colombianos que viven en Venezuela no podrán sufragar en las elecciones del 29 de mayo por la ruptura de relaciones vigente desde 2019.En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

cuba

nicaragua

israel

tel aviv

palestina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

pueblos de nuestra américa-tratado de comercio de los pueblos (alba-tcp), nicolás maduro, cuba, nicaragua, naftali bennett, israel, la guerra de los seis días, tel aviv, gobierno de israel, autoridad nacional palestina (anp), palestina, hamás, аудио