Europa sacrifica a sus empresas tecnológicas y da un gran impulso a sus competidores rusos

Un duro golpe a la capacidad industrial de Rusia. Fue el que intentó asestar Occidente al vetar las exportaciones tecnológicas al gigante euroasiático.

Lo que se intentó que fuera un duro castigo a Rusia, acabó siendo un ataque de escala contra los productores tecnológicos occidentales que perdieron el enorme mercado ruso 'gracias' a las aventuras políticas de sus dirigentes.Entre quienes se vieron obligados a cesar sus actividades en el país se encuentran empresas como la alemana Siemens. Y resulta que nadie le echa de menos, dado que sus productos tienen alternativas 'made in Russia', donde su incorporación al tejido de la producción industrial nacional avanza a toda marcha.Así quedó demostrado en una nueva edición de la feria internacional 'Maquinado de Metales' que acaba de celebrarse en Moscú. El evento reunió a unas 800 empresas, la aplastante mayoría de ellas rusas, que ofrecieron sus soluciones para el sector."Ahora atravesamos un momento en el que Occidente busca torpedear el desarrollo de Rusia y frena las exportaciones a nuestro país de diferentes equipos de la automatización industrial, entre ellos, los destinados al control de maquinaria metalúrgica. Felizmente, Rusia cuenta con tecnologías de punta y aquí ofrecemos nuestro sistema de control numérico para maquinarias metalúrgicas de diferentes tipos. Nuestro equipo permite llevar a cabo operaciones de mecanizado en cinco ejes, el tipo más complejo de mecanizado de piezas metálicas. Así que tenemos estos sistemas de control en Rusia, vamos a desarrollarlos y seguir adelante a pesar de todas las trampas. Cabe señalar, asimismo, que tenemos muchos centros de enseñanza superior que forman especialistas de altísima calidad capaces de llevar adelante nuestros avances, en particular, en el ámbito de maquinaria metalúrgica", manifestó.El aparato interesó mucho al joven ingeniero Vladislav quien vino a la feria para ayudar a su compañero "en una 'startup' para producir fresadoras de tres ejes"."En unas circunstancias en las que los productores europeos se fueron del mercado ruso, buscamos alternativas y esta oferta nos interesó mucho, porque se parece mucho a lo que ofrece Siemenes, cuyos equipos son ejemplares, según mi opinión. Esta alternativa está hecha al 100% de componentes rusos y está diseñada de una manera que permite manejarla muy fácilmente, lo podría hacer cualquiera tras una breve instrucción. Sinceramente, lo que pudimos ver en esta feria superó mis expectativas, hay muchas maquinas muy avanzadas y, a juzgar por lo visto, Rusia sí que tiene la capacidad de autoabastecerse, tanto de la maquinaria, como también de software, para seguir el desarrollo industrial", subrayó.Tal y como se desprende de las palabras de Vlada Chistiakova, gerente comercial de StankoMashKompleks, las políticas antirrusas de Bruselas significan un daño quizás irreparable para los productores tecnológicos del Viejo Continente."La sustitución de importaciones tecnológicas en Rusia avanza a toda marcha, nuestra empresa ha hecho un gran progreso en localizar la producción de componentes de nuestros equipos, un proceso que tenemos previsto completar para finales de este año. En nuestros almacenes todavía quedan equipos de control numérico de Siemens, pero ya los clientes perdieron su confianza en sus aparatos ante las dudas de que se pueda contar con un servicio y mantenimiento seguros, con lo cual cada vez más compradores se inclinan a ofertas de productores nacionales", indicó.Algunos productores rusos tienen casi total autosuficiencia, como es el caso de United Machine & Tool Company."Lo que ofrecemos son máquinas para corte de metales, así como estantes para almacenar componentes metalúrgicos. Somos un productor ruso, más del 95% de las piezas de nuestras máquinas son de producción nacional, así que no nos afectan en absoluto las trabas que podrían crear las sanciones occidentales para la llegada de componentes", dijo su representante Denís Gromkov a Sputnik.Algunos dispositivos expuestos en la feria ni siquiera pueden ser exportadas dado que se trata de unas tecnologías únicas protegidas por leyes nacionales. Es el caso de las máquinas de medición por coordenadas de la empresa Lapic."La máquina que trajimos a esta feria es la más precisa, es decir, su margen de error no supera un micrón. Sirve para determinar la geometría de diferentes piezas. Nuestro aparato no tiene análogos en el mundo, ya que su diseño permite medir las características del objeto en seis planos, lo cual supone una gran ventaja, tanto en la productividad, como también en la precisión de la medición, lo cual permite controlar la calidad del componente. Respecto a las sanciones occidentales, sí que tenemos la suficiente capacidad tecnológica para sustituir las ofertas extranjeras. Saldremos adelante", sostuvo Natalia Agápova, gerente comercial de la empresa.En la feria también participaron productores extranjeros, entre ellos de China, gran beneficiado de las políticas antirrusas de Occidente, según Dmitri Koriushkin, director comercial de 'StroiStankoMash':"Desde 2013, importamos maquinas dobladoras de hierro y maquinas laser para corte de metales. Vemos que el interés hacia esta feria, no sólo no ha disminuido, sino que ha crecido, algo que se debe fundamentalmente a que muchos importadores no pueden seguir realizando las compras en el exterior y buscan alternativas en el mercado nacional. En lo que respecta a los proveedores chinos, no hay ningún problema en los suministros. En cualquier caso, en Rusia hay muchos productores nacionales y, lo que es muy importante, aquí tampoco falta gente que tiene muy bien puesta su cabeza para encontrar soluciones en las circunstancias que se presenten" declaró.Incluso estuvieron compañías de la Unión Europea, entre ellas, la española Denn. Natalia, su representante en Rusia, dijo a Sputnik que "la empresa está presente en el mercado ruso durante más de una década, exportando exitosamente su maquinaria y participando siempre en esta feria con mucho entusiasmo"."Sus representantes españoles sólo se ausentaron el año pasado debido al coronavirus, y tampoco pudieron venir este año por el tema de sanciones. Una situación que les duele mucho, ya que quieren seguir en este mercado. No quieren irse de Rusia y esperan que la situación se solucione pronto. Por esta razón, volvieron a instalar su estand este año", subrayó.

