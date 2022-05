https://mundo.sputniknews.com/20220527/en-mexico-los-criminales-invaden-hasta-los-vinedos-1125908090.html

En México los criminales invaden... ¡hasta los viñedos!

En México los criminales invaden... ¡hasta los viñedos!

Un grupo de civiles armados invadió los viñedos de Casa Madero, la empresa vinícola más antigua de América. Todavía no se sabe cuáles son los intereses de esta... 27.05.2022, Sputnik Mundo

Aunque operan desde 1597 y son una de las casas vitivinícolas más prestigiadas del mundo, la compañía no pudo evitar ser víctima de la delincuencia en México. Los hechos ocurrieron la tarde del 24 de mayo, cuando un grupo de personas con armas largas se metió por la fuerza a la hacienda de Casa Madero en el histórico pueblo de Parras de la Fuente, en el estado de Coahuila, al norte del país. Según información difundida por la propia compañía, los criminales utilizaron la violencia para invadir el lugar ante la inacción de las autoridades locales, que pese a haber sido solicitadas, nunca llegaron. Casa Madero insistió en el caso omiso que hizo el Gobierno local cuando denunciaron que un grupo de personas armadas estaba afuera de los viñedos. Casa Madero está en funciones desde hace 424 años y se dedica a elaborar varios tipos de vino. Prácticamente ha vivido toda la historia de México, desde la época novohispana hasta nuestros días, pasando por la Independencia, las intervenciones de Estados Unidos y de Francia, la Guerra de Reforma, la Revolución Mexicana, al régimen del PRI y la actualidad. "Adicionalmente, la hacienda de Casa Madero es un importante atractivo turístico de este Pueblo Mágico, por lo que también se afecta a la economía local", aseguró la empresa. Hasta el momento, no se sabe a qué célula delincuencial pertenecen los invasores, aunque en Coahuila se sabe que opera el Cártel del Noreste, que es una escisión de Los Zetas, el sanguinario y temido grupo delincuencial que en algún momento controló amplias zonas de México. El ataque de este grupo armado a las propiedades de Casa Madero sucede mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en mantener una estrategia de "abrazos, no balazos", pese a que en varias regiones de México operan con impunidad los cárteles del narcotráfico, como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Noreste, el Cártel de Sinaloa, el Cártel de Santa Rosa de Lima, entre otros. En las semanas anteriores, se hizo viral un video en el que un convoy del ejército mexicano es perseguido por un comando de civiles aparentemente armados, quienes ofenden a los militares, que estaban adscritos a una zona de mando en Michoacán.

