El presidente de Nicaragua confía en cambios mundiales donde no quepa el imperialismo

Ortega participó por videoconferencia, desde Managua, en la XXI Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), que se celebró en La Habana.Nicaragua reivindicó la iniciativa bolivariana y la Comunidad de los Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) como mecanismos que legitiman la inclusión, el respeto y el bienestar de la región en contraposición a la política que aplica EEUU contra Nicaragua, Cuba y Venezuela, que ha quedado expuesto en la organización de la próxima Cumbre de las Américas."Es el proyecto más noble de la región, que nació para dar beneficios a las naciones más empobrecidas y bajo el impulso del ALBA se logró hacer realidad lo que era un sueño para Bolívar y Sandino, se llevó a cabo la CELAC, por lo tanto no hace falta la Cumbre de las Américas, es la cumbre del imperio que piensa que todavía hay cabida para ese tipo de cumbre", manifestó Ortega.El mandatario nicaragüense acentúo que desde la CELAC se dialoga con potencias como Rusia, China, la India y hasta con el propio EEUU, porque la CELAC no es excluyente.En este contexto denunció presiones de los EEUU hacia el embajador de Nicaragua en Washington, Francisco Cambpell, a quien le han expresado que endurecerán las sanciones contra Managua.Señaló que EEUU padece de una "esquizofrenia" porque quieren someter a Rusia y China, creyendo que puede "dominar al planeta entero, y no se dan cuenta de que eso ya no es posible", afirmó Ortega.El ALBA-TCP fue creado en 2004 como una organización de naciones de América Latina y el Caribe centrada en la lucha contra la pobreza y la exclusión social con un fundamento de solidaridad y cooperación entre sus integrantes.La integran Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, Granada y San Cristóbal y Nieves.

