El candidato colombiano Petro, preocupado por falta de auditoría a 'software' de conteo de votos

El candidato colombiano Petro, preocupado por falta de auditoría a 'software' de conteo de votos

El candidato de Pacto Histórico pidió las comisiones internacionales que exijan a la Registraduría General —encargado de organizar los comicios— respuestas sobre el impedimento a que se realizara una auditoría."Las comisiones internacionales deben prestar atención y dirigirse directamente al Registrador exigiendo o preguntando al menos porque no hubo auditoría técnica al software de la Registraduría", expresó.Petro aseguró, además, que por medio de "tácticas dilatorias" se impidió hacer auditorías técnicas para "los algoritmos, el código fuente del software del preconteo y conteo en los escrutinios que hace la empresa privada Thomas And Greg."Nos genera muchas dudas sobre lo que pueda pasar el día domingo [29 de mayo]", añadió.Las dudas sobre las elecciones y su sistema iniciaron en marzo, cuando se evidenciaron irregularidades en los resultados de las votaciones al Congreso, por lo que se llamó a una Mesa de Garantía, donde se escuchó a todos los partidos y el Gobierno ordenó la contratación de una auditoría externa al software que se usa dentro de la Registraduría Nacional del Estado Civil.El Ministerio de Hacienda asignó más de 3.000 millones de pesos colombianos para la contratación de la auditoría externa, pero el pasado 24 de mayo el Consejo Nacional Electoral —encargado de regular, inspeccionar, vigilar y controlar toda la actividad comicial de las agrupaciones políticas y sus candidatos— aseguró que no se contrataría.El magistrado del CNE, Luis Guillermo Pérez, argumentó que contratar una auditoría "a pocos días de la jornada electoral se hace inviable", y señaló que no hubo "un compromiso de Estado para sacar eso adelante".Poco más de 39 millones de colombianos están habilitados para votar en el país y en el exterior en las elecciones de presidente y vicepresidente para el período 2022-2026.

