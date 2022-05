https://mundo.sputniknews.com/20220527/como-funcionan-las-bombachas-que-previenen-enfermedades-de-transmision-sexual-1125954796.html

¿Cómo funcionan las bombachas que previenen enfermedades de transmisión sexual?

Una mala e inolvidable experiencia hizo que su creadora pensara este innovador método. Son prendas de látex natural, hay varios modelos y tienen sabor a vainilla. Un especialista explica cómo funcionan.

¿Cómo funcionan las bombachas que previenen enfermedades de transmisión sexual? Una mala e inolvidable experiencia hizo que su creadora pensara este innovador método. Son prendas de látex natural, hay varios modelos y tienen sabor a vainilla. Un especialista explica cómo funcionan.

Melanie Cristol era una abogada estadounidense que viajó a México junto a su compañera, en "las vacaciones más románticas" de su vida, según relató en su sitio web.El problema llegó cuando quisieron obtener una barrera bucal para practicar sexo oral a su pareja. No habían podido conseguir una antes de salir de vacaciones y tampoco en el lugar donde estaban.El tema le quedó rondando en su cabeza. Comenzó a hablar con sus amigos sobre el sexo oral y sus experiencias. Y descubrió que el problema era una realidad de muchas parejas homo y heterosexuales.Como consecuencia, creó Lorals y dejó la abogacía. Se trata de una bombacha elaborada con látex de caucho natural ultrafino que permite prevenir enfermedades de transmisión sexual. Así nació el producto que ahora logró la certificación de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés), lo cual le abre la puerta a numerosos mercados.Para entender mejor cómo funciona este método de protección, dialogamos con el ginecólogo uruguayo Jorge Arena.La prenda es desechable y tiene un tamaño muy pequeño pero que por su material se estira y adapta al cuerpo y tiene sabor a vainilla.El costo de estas bombachas es de 25 dólares el pack de cuatro con un lubricante de obsequio. Se compran por internet, pero allí se debe sumar el envío y tener en cuenta las restricciones de ingreso que pueda tener en cada país.¿Por qué aún no se logró popularizar el uso de este tipo de protecciones, como ocurre con el preservativo? Porque no es anticonceptivo, según Arena.Un gran tema también con el uso del preservativo son las excusas para no usarlo: alergia, incomodidad, afectación en las sensaciones o a la hora de sentir placer. Una discusión que ocurre en algunas parejas.Por un lado, en el caso de esta ropa interior, el látex utilizado se fabrica con la savia de los árboles de caucho, no tiene cloros ni parabenos ni gluten. Solo se recomienda no utilizarlo en el caso de mujeres alérgicas al látex."El concepto de placer sexual habla del principal órgano sexual que disponemos: el cerebro”, indicó el ginecólogo ante los cuestionamientos sobre cómo puede afectar este tipo de métodos en este aspecto.Esto y más en Zona Violeta. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

