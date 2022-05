https://mundo.sputniknews.com/20220527/amlo-mantiene-la-tension-en-torno-a-la-cumbre-de-las-americas-1125936738.html

AMLO mantiene la tensión en torno a la Cumbre de las Américas

AMLO mantiene la tensión en torno a la Cumbre de las Américas

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien el día de ayer, 26 de mayo se comprometió a dar respuesta respecto a su participación en la Cumbre... 27.05.2022, Sputnik Mundo

"Todavía estoy esperando que se giren las invitaciones a todos los países", comentó y agregó que "de todas maneras México va a participar y si no se invitan a todos los países, no voy a asistir".Díaz-Canel expresó este miércoles 25 que no asistirá bajo ninguna circunstancia a la Cumbre de las Américas, que Estados Unidos se ha esforzado en no hacer incluyente.Además, el mandatario cubano agradeció a los distintos países de la región que alzaron la voz para hacer del foro un espacio inclusivo con un piso parejo para sus participantes.La postura de Washington no ha sido clara. Primero, el subsecretario de Estado de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, afirmó que no le parecía conveniente a la Administración Biden "incluir a países que falten al respeto a la democracia". Luego, se suavizó el discurso y, en la prensa internacional, se filtró información sobre una supuesta flexibilidad de la Casa Blanca, que ahora sí pensaba invitar a Venezuela y a Cuba. Nicaragua, desde antes, ya había anunciado que no asistiría aunque le enviaran invitación.Sin embargo, el día 26 de mayo, el coordinador nacional estadounidense de la Cumbre, Kevin O'Reilly, informó en una audiencia ante el Senado que EEUU no invitó ni invitará al Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, a participar en el evento internacional.

