"Adiós, guapa": atacan con ácido a una mujer que caminaba en México

A través de su cuenta de Twitter, la usuaria @Pilysh narró que la agresión a su amiga ocurrió luego de que dos sujetos en bicicleta le gritaron: "Adiós, guapa".Los atacantes le arrojaron un líquido espeso y corrosivo que la agredida identificó como ácido, debido a que tiene conocimientos en química."Pasaron 15 minutos desde que le rociaron el líquido y mi sobrina (su hija) llegó con bicarbonato y agua para detener la corrosión. El hilo es importante, no sólo para hacer la denuncia sino para decirles que ahora también salgan con bicarbonato y botella de agua", se lee en el hilo.Debido a la rápida intervención, la agresión no pasó a mayores, aunque, de acuerdo con el médico que revisó a la agredida, sí se reportaron quemaduras de segundo grado.En la denuncia se menciona que una alumna de la víctima también acusó haber sido víctima de un ataque similar esta misma semana.Tras la denuncia, la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla puso a disposición de los familiares los servicios de acompañamiento jurídico y psicológico para presentar la denuncia correspondiente.Ataques con ácido, en aumentoDe acuerdo con cifras de la Fundación Carmen Sánchez, dedicada a la atención de este tipo de violencia de género, en los últimos 20 años se han reportado 28 ataques con ácido contra mujeres, de las cuales seis fallecieron.A pesar de ello, sólo tres estados de la República (Estado de México, Ciudad de México y Oaxaca) tipifican estos ataques en sus códigos penales, mientras que la iniciativa para declararlo un delito a nivel federal se aprobó en comisiones del Senado, pero hasta el momento no se ha votado en el pleno.El reconocimiento de los ataques de ácido como una modalidad de violencia de género en Oaxaca se dio luego del caso de la saxofonista María Elena Ríos, quien fue atacada en septiembre de 2019 por órdenes de su expareja sentimental, el exdiputado priista Juan Vera Carrizal, actualmente prófugo.A pesar de que la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca ofrece una recompensa de un millón de pesos (50.000 dólares) por información para captura a Vera Carrizal, Ríos ha acusado a las autoridades locales de actuar con negligencia y en complicidad con su agresor.

