https://mundo.sputniknews.com/20220527/a-occidente-no-le-importa-la-corrupcion-en-ucrania-es-un-negocio-puramente-cinico-1125924641.html

A Occidente no le importa la corrupción en Ucrania, "es un negocio puramente cínico"

A Occidente no le importa la corrupción en Ucrania, "es un negocio puramente cínico"

EEUU y la UE siguen enviando a Ucrania enormes cantidades de ayuda militar y humanitaria. Los expertos destacan que los recursos se asientan en los bolsillos... 27.05.2022, Sputnik Mundo

2022-05-27T13:25+0000

2022-05-27T13:25+0000

2022-05-27T13:41+0000

eeuu

ayuda militar

ue

ucrania

europa

corrupción

suministro de armas

defensa

🛡️ zonas de conflicto

📰 operación militar especial de rusia en ucrania

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0f/1124442861_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_7f81f0316f12ee6b359b651b15a962c0.jpg

El presidente estadounidense, Joe Biden, aprobó el 21 de mayo un nuevo paquete de asistencia para Ucrania por 40.000 millones de dólares. La Comisión Europea por su parte propone conceder a Ucrania este año una nueva ayuda macrofinanciera de hasta 9.000 millones de euros, declaró la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.Pero nadie se preocupa por la otra cara de la moneda. Así, según informó The Times, muchos reservistas de las Fuerzas Armadas de Ucrania quieren dejar el Ejército por los altos niveles de corrupción. Se han quedado sin armas y sin ropa de abrigo al desaparecer el dinero para sus suministros, dijo un teniente anónimo.Y es un problema generalizado, afirman los expertos."Yo diría en principio que en primero sobran las armas. Segundo, buena parte de esas armas seguramente se están yendo al mercado ilegal, al mercado negro. Puede que terminen en las manos de los yihadistas, en Siria, en Afganistán, en Irak. Yo dudo mucho que los ucranianos que practican acciones bastante corruptas se queden con esas armas si precisamente no tienen con quién usarla", agregó.El analista político ruso Pavel Danílov comparte la opinión destacando que ni siquiera la mitad de la ayuda llega a su destino.Pero los países occidentales persiguen sus propios objetivos."Los políticos occidentales lo saben. Y obtienen un beneficio. Reciben sus sobornos. En cuanto a la población, le han lavado el cerebro con la propaganda. De hecho, es un negocio puramente cínico, nada personal, como se dice, sólo dinero", recalcó el analista."Cuanto más se propaguen las llamas, más se llenarán los bolsillos de las personas concretas, políticos concretos, empresarios concretos, funcionarios concretos. A todos los que están involucrados en este esquema les interesa que todo siga adelante el mayor tiempo posible", explicó.A Occidente no le importa el nivel de corrupción de Ucrania que realiza su política sin escrúpulos porque lo único que quiere es silenciar la voz de un país independiente. "Occidente envía dinero y armas a Ucrania porque está en guerra con Rusia. No le importa si roban o no en Ucrania", concluye el politólogo ucraniano Rostislav Ischenko, presidente del Centro de Análisis de Sistemas y Previsión.

https://mundo.sputniknews.com/20220523/embajador-ruso-en-argentina-occidente-no-quiere-la-paz-en-ucrania-1125745881.html

https://mundo.sputniknews.com/20220521/54000-millones-de-dolares-fake-news-sanciones-y-censura-las-armas-de-la-guerra-contra-rusia-1125703701.html

eeuu

ucrania

occidente

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

eeuu, ayuda militar, ue, ucrania, europa, corrupción, suministro de armas, 🛡️ zonas de conflicto, 📰 operación militar especial de rusia en ucrania, occidente