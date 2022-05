https://mundo.sputniknews.com/20220526/trump-dara-un-discurso-ante-la-asociacion-nacional-del-rifle-tras-matanza-de-texas-1125903855.html

Trump dará un discurso ante la Asociación Nacional del Rifle tras matanza de Texas

Trump dará un discurso ante la Asociación Nacional del Rifle tras matanza de Texas

A pocas horas de la masacre en una escuela primaria de Texas, el expresidente Donald Trump anunció que ofrecerá un discurso ante la Asociación Nacional del... 26.05.2022, Sputnik Mundo

2022-05-26T23:12+0000

2022-05-26T23:12+0000

2022-05-26T23:17+0000

internacional

eeuu

donald trump

texas

asociación nacional del rifle de eeuu (nra)

joe biden

control de armas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/01/1123893108_105:0:2048:1093_1920x0_80_0_0_857a4a7a85831df15eff38bf6dbe38af.jpg

El magnate republicano aseguró que se requieren "soluciones reales" para acabar con los tiroteos, por lo cual dará un mensaje en presencia de los líderes de la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés), un organismo al que se mantiene cercano desde hace muchos años. La postura de la Asociación Nacional del Rifle (NRA) sobre el tiroteo en Texas que dejó 19 niños y 2 maestras muertas ha sido contundente: la culpa no es de los establecimientos que venden armas, sino única y exclusivamente de Salvador Ramos, el joven de 18 años que abrió fuego con una pistola y un fusil AR-15. El alcalde demócrata de Houston, Sylvester Turner, asegura que existen intenciones de cancelar la convención de la NRA, aunque hasta el momento no hay nada confirmado, de acuerdo con información del diario Chicago Tribune. La balacera ocurrida en una escuela primaria Robb encendió nuevamente las alarmas en Estados Unidos por los deficientes controles que existen en la industria armamentista, que vende sus productos a prácticamente cualquier ciudadano que así lo desee. "Como nación debemos preguntarnos, en nombre de Dios, ¿cuándo vamos a enfrentar al lobby armamentista?", declaró el presidente Joe Biden horas después del tiroteo, entre cuyas víctimas figuran ciudadanos estadounidenses que tienen origen hispano, igual que el atacante.Más de 40.000 estadounidenses mueren cada año en actos de violencia con armas de fuego y unas 85.000 más resultan heridos por el mismo motivo, de acuerdo con datos de Everytown For Gun Safety.

https://mundo.sputniknews.com/20220526/eeuu-vive-una-tragedia-con-las-armas-estos-son-sus-escalofriantes-numeros--1125861367.html

https://mundo.sputniknews.com/20220525/introvertido-y-de-familia-disfuncional-asi-era-el-joven-que-asesino-a-21-personas-en-texas-1125846931.html

eeuu

texas

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

eeuu, donald trump, texas, asociación nacional del rifle de eeuu (nra), joe biden, control de armas