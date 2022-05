https://mundo.sputniknews.com/20220526/sharif-afirma-que-la-fecha-de-las-elecciones-en-pakistan-la-determinara-el-parlamento-1125877132.html

Sharif afirma que la fecha de las elecciones en Pakistán la determinará el Parlamento

NUEVA DELHI (Sputnik) — La fecha de las elecciones en Pakistán será determinada por el Parlamento, afirmó el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, al... 26.05.2022, Sputnik Mundo

internacional

pakistán

asia

La intervención de Sharif ocurrió horas después de que el ex primer ministro y jefe del partido Tehreek-e-Insaf, Imran Khan, exigió al Gobierno actual que disuelva el Parlamento en un plazo de seis días y fije una fecha para las elecciones anticipadas, antes de mayo de 2023, plazo propuesto por el Comité Electoral.Shehbaz también señaló que las puertas a la negociación siempre están abiertas, pero si Khan cree que puede "chantajear" al Gobierno, entonces "que lo haga en su propia casa, no en el Parlamento".El plazo en que se celebrarán las elecciones es una de las principales demandas del exjefe del Gabinete paquistaní.La víspera, los partidarios del ex primer ministro efectuaron la Marcha de la Independencia, avanzando desde varias ciudades del país hasta la capital de Pakistán.Según el propio Khan, la protesta en Islamabad debió ser pacífica, se planeó organizar una sentada que duraría hasta la disolución de la Cámara Baja del Parlamento y el anuncio de la fecha de las elecciones anticipadas.Por su parte, el Gobierno paquistaní tenía la intención de impedir esta marcha y bloqueó parte de las carreteras que conducen a Islamabad. Para reforzar las medidas de seguridad, el Gabinete autorizó además el despliegue de tropas en la llamada zona roja de la capital, donde se encuentran los principales edificios gubernamentales.A principios de abril pasado la Cámara Baja del Parlamento de Pakistán emitió un voto de censura contra Khan.El actual jefe del Gobierno, de 70 años, es el hermano menor de Navaz Sharif, que ejerció tres veces el cargo de primer ministro. Los medios destacan que, siendo el ministro principal de Punjab —la provincia más poblada de Pakistán— Shehbaz Sharif planificó y ejecutó varios proyectos ambiciosos de infraestructura.También en calidad de ministro principal de Punjab, cooperó estrechamente con China en proyectos financiados por Pekín. A diferencia de Khan, que acusaba a EEUU de injerencia en la política interna, Sharif declaró que las buenas relaciones con el país norteamericano son de importancia decisiva para Pakistán.

pakistán

asia

