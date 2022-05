https://mundo.sputniknews.com/20220526/secretarios-judiciales-de-haiti-levantan-huelga-tras-acuerdo-con-el-ministerio-de-justicia-1125880803.html

Secretarios judiciales de Haití levantan huelga tras acuerdo con el Ministerio de Justicia

Secretarios judiciales de Haití levantan huelga tras acuerdo con el Ministerio de Justicia

PUERTO PRÍNCIPE (Sputnik) — Después de casi siete semanas de huelga los secretarios judiciales de Haití informaron que reanudan sus actividades, tras un... 26.05.2022, Sputnik Mundo

El ministro de Justicia, Berto Dorcé, se comprometió a poner a disposición de los huelguistas a partir de junio una tarjeta de débito y a nombrar a algunos empleados formados en la Escuela de Magistrados.La semana pasada el titular indicó que el Gobierno no tenía los fondos necesarios para cumplir las demandas de los secretarios, sin embargo, aseguró que se movilizaron cerca de 11 millones de gourdes (100.640 dólares), luego de sanear las nóminas del Ministerio.Dorcé precisó que al menos 143 empleados del Departamento de Justicia se encuentran actualmente en Estados Unidos beneficiándose del Estatus de Protección Temporal y otros no se presentan a las oficinas a cumplir sus obligaciones.Con ese importe podrán cumplir algunas demandas de los secretarios judiciales.Pese al acuerdo, Aimé señaló que retomarán el movimiento si no se cumplen los términos pactados.Desde el 12 de abril este gremio sostuvo el paro, que dejó disfuncionales los juzgados del país, en momentos de crisis del sistema judicial y cuando más del 85% de los presos sufren de prisión preventiva prolongada.

