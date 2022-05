https://mundo.sputniknews.com/20220526/putin-ve-que-cada-vez-mas-paises-quieren-implementar-politicas-economicas-independientes-1125876316.html

Putin ve que cada vez más países quieren implementar políticas económicas independientes

Putin ve que cada vez más países quieren implementar políticas económicas independientes

MOSCÚ (Sputnik) — Cada vez más países del mundo quieren implementar políticas económicas independientes y van a hacerlo, declaró el presidente ruso, Vladímir... 26.05.2022, Sputnik Mundo

Agregó que "ningún gendarme mundial puede detener este proceso global natural" porque no tendrá la suficiente fuerza para hacerlo. "Incluso el deseo [de este gendarme mundial] simplemente desaparecerá, frente a los problemas dentro de sus propios países, espero que se den cuenta de que estas políticas no tienen absolutamente ningún futuro", señaló Putin.Escena económica mundialPutin también declaró que Rusia no tiene planes de abandonar el escenario económico mundial.En referencia a la salida de una serie de compañías del país, el mandatario insistió en que el negocio ruso ocupará con seguridad su nicho y nada cambiará, así como destacó que Moscú empieza a adquirir nuevas competencias, centrándose en áreas avanzadas.Por otro lado, el líder ruso agregó que no todo se ha hecho en los años anteriores en materia de sustitución de importaciones."Pero es imposible hacer todo, la vida es más rápida que las decisiones administrativas, aquí no hay nada malo", explicó."Rusia sigue como el primer exportador mundial de trigo"Además, el mandatario destacó que Rusia sigue siendo el primer exportador de trigo del mundo.Putin destacó que hasta hace poco Rusia tenía que importar trigo y ahora lo exporta. Comentó que países como Estados Unidos y el Reino Unido producen más trigo que Rusia, pero también consumen más.El presidente ruso se refirió, asimismo, a las sanciones y dijo que afectan a todos."Por muy estables que sean las economías de los países que aplican una política poco perspicaz [imposición de sanciones], la situación de la economía mundial muestra que la posición de Rusia es acertada… En esas economías industrializadas nunca antes hubo semejante inflación, crece el desempleo, se rompen las cadenas de suministro y se agravan las crisis… Son cosas que afectan a todo el sistema de relaciones económicas y políticas", refirió Putin.Además, habló de los activos financieros incautados a las personas que apoyan la operación militar rusa en Ucrania y lo calificó de "robo".Numerosos países condenaron la operación militar que Rusia lanzó el pasado 24 de febrero para "desmilitarizar" y "desnazificar" Ucrania, y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales que buscan elevar el costo del conflicto para Moscú.Por primera vez, las sanciones incluyen la desconexión parcial de Rusia del sistema SWIFT y la inmovilización de las reservas internacionales de su Banco Central, así como el embargo sobre la importación de petróleo ruso por algunos países.Según la base de datos Castellum.AI, Rusia es ahora el país más castigado por las sanciones, por delante de Irán, Siria, Corea del Norte y Venezuela. Desde mediados de febrero pasado se activaron más de 7.800 nuevas medidas restrictivas en su contra, en adición a las 2.754 que ya estaban en vigor.A principios de mayo, el Comité de Representantes Permanentes de la UE (Coreper) no logró acordar por unanimidad el sexto paquete de sanciones que la Comisión Europea propone imponer a Rusia por su operación, que incluiría prohibir las importaciones de gas.Varios países, incluida Hungría, se pronunciaron en contra de un embargo completo al petróleo ruso dado que ahora son incapaces de reemplazarlo por completo.

