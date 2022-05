https://mundo.sputniknews.com/20220526/occidente-realiza-una-geopolitica-de-guerra-contra-naciones-productoras-de-petroleo-1125841797.html

Occidente "realiza una geopolítica de guerra" contra naciones productoras de petróleo

Efecto boomerangEl analista incide en que nuevamente el petróleo se sitúa en la palestra, en la discusión mundial, esta vez en el contexto del actual conflicto entre Rusia y Ucrania "el cual parece ser un elemento intrínseco a este recurso, el cual es perseguido con mucha violencia por parte de Occidente".Jaimes advierte que "en la OPEP está el 85% del petróleo que hay en todo el planeta, y recientemente la Administración norteamericana ha solicitado, como en otras oportunidades, que el mercado sea inundado para impactar en los precios, pero en esta oportunidad la OPEP ha dicho que no".En este sentido, y en una entrevista concedida a Sputnik, el diputado y presidente de la comisión de Economía del parlamento de Venezuela, Jesús Faría, manifestó que el Gobierno de EEUU ha ocasionado una crisis energética mundial al imponer sanciones contra Rusia."Uno de esos efectos es una crisis energética que golpea al mundo, incluyendo una gran potencia energética como es Estados Unidos. Se le ha devuelto como un bumerán toda esa política de sanciones anti rusas y eso obliga al Gobierno norteamericano a abordar de una manera distinta las sanciones que de manera ilegal y criminal aplican en contra de países con grandes potencialidades energéticas como es Venezuela", ha dicho Faría.AntecedentesEl experto apunta que "desde 1990 todas las guerras están dirigidas contra las naciones OPEP. Occidente –EEUU, Europa– se encargó de tumbar los precios, incluso de hacer exageraciones nunca antes vistas en lo económico: un precio del barril de petróleo por debajo de cero dólares, o sea, que las colocaciones y compras que se hicieron en ese momento, los países productores tenían que pagarle –a los clientes– por venir a llevarse el petróleo. Esta situación nos cansamos de advertirla y va a ser muy peligrosa en su retorno para el mercado mundial del petróleo, y hoy en día vemos las consecuencias".Jaimes, fundador del sitio web Geopolítica Petrolera, expresa que "los países productores [de petróleo] sabemos que tenemos que tener de una banda [precio] mínimo de 80 dólares [por barril] porque si no, la industria energética mundial va a quebrar. El petróleo, como nunca antes, vinculado al tema del conflicto, de las intervenciones, de la guerra, y en esto el paladín es la OTAN, es los EEUU, que se lo pasan buscando líos internacionales, realizando una geopolítica de guerra en contra de muchas naciones. Hoy que no se queje Occidente, que no se quejen los EEUU si en sus anaqueles no hay leche para los bebés, si tienen una inflación de 8,5%, si el galón de gasolina de 3,5 dólares pasa a 7 dólares –hoy en día está rozando los 5 dólares", remacha el experto.

