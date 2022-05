https://mundo.sputniknews.com/20220526/medicos-de-ecuador-denuncian-que-hospitales-publicos-estan-desabastecidos-de-medicamentos-1125899029.html

Médicos de Ecuador denuncian que hospitales públicos están desabastecidos de medicamentos

Médicos de Ecuador denuncian que hospitales públicos están desabastecidos de medicamentos

QUITO (Sputnik) — El presidente del Colegio de Médicos de la provincia ecuatoriana de Pichincha (norte), Carlos Cárdenas, denunció el desabastecimiento de... 26.05.2022, Sputnik Mundo

El dirigente gremial recordó que el propio presidente, Guillermo Lasso, así como el vicepresidente del país, Alfredo Borrero, han señalado que existen problemas graves en el sistema de salud pública, como la corrupción.Sin embargo, apuntó, no se percibe un cambio favorable hasta el momento, pese a que el actual Gobierno cumplió el 24 de mayo el primer año en funciones de un periodo de cuatro para el que fue elegido.En la misma conferencia de prensa, el vocero de los médicos del hospital Pablo Arturo Suárez, Juan Barriga, dijo que no existen materiales para realizar cirugías en los hospitales públicos.Ante esta realidad, los pacientes tienen que ser transferidos de hospital en hospital, pero tampoco son atendidos pues los centros de salud no cuentan con lo necesario para realizar las operaciones, relató.La experiencia se repite en los establecimientos privados que tienen convenios con el Ministerio de Salud Pública (MSP) debido a que este organismo no les paga los montos adeudados por los servicios prestados desde hace mucho tiempo, acotó.Además, pidió que las autoridades sanitarias dejen de designar gerentes en las centros asistenciales como parte de cuotas políticas, dado que esa práctica no garantiza la estabilidad administrativa ni la continuidad de los procesos.Según Barriga, en el hospital Pablo Arturo Suárez, uno de los más grandes de la red pública del país, se designaron tres gerentes en lo que va de 2022, cada uno llegó con su propio equipo de trabajo, que aplicó distintas reglas de juego en aspectos como la adquisición de medicamentos.De esa forma, la compra de un medicamento puede tardar de dos a tres meses.

