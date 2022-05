https://mundo.sputniknews.com/20220526/la-otan-en-su-nueva-estrategia-no-mencionara-a-rusia-como-socio-estrategico-1125886611.html

La OTAN en su nueva estrategia no mencionará a Rusia como socio estratégico

La OTAN en su nueva estrategia no mencionará a Rusia como socio estratégico

ATENAS (Sputnik) — El nuevo Concepto Estratégico de la OTAN, que la Alianza debatirá en junio en Madrid, no enfocará a Rusia como socio estratégico, declaró el... 26.05.2022

"El Concepto Estratégico es el más importante documento de la OTAN, después del Tratado de Washington sobre la institución de la Alianza. El último Concepto Estratégico se coordinó en 2010. Desde entonces el mundo ha cambiado radicalmente, y eso debe estar reflejado en el nuevo Concepto", dijo y recordó que en el documento que rige hoy, Rusia se define como socio estratégico.Stoltenber subrayó que el éxito de la OTAN depende de su capacidad de adaptarse al mundo cambiante.El nuevo Concepto Estratégico "emitirá un mensaje sobre el fortalecimiento de nuestra posición militar frente a Rusia, que se ha tornado más agresiva. Reflejará las amenazas procedentes del sur, del terrorismo, del espacio cibernético; así como el impacto del cambio climático sobre la seguridad, y otras muchas cuestiones", refirió.Según el jefe de la OTAN, el auge de China trae consecuencias para América del Norte y Europa."Vemos que China tiene el segundo en el mundo presupuesto militar, invierte sustanciales recursos en medios nucleares modernos capaces de alcanzar el territorio de la OTAN. Vemos que China no comparte nuestros valores. Nos enteramos de que viola los derechos humanos básicos y de cómo trata a los uigures chinos. Siendo el primer ministro de Noruega vi cómo ellos estaban presionando e impusieron duras sanciones contra Noruega , porque el Comité Noruego del Nobel adjudicó el Premio de la Paz a un disidente chino", dijo.Stoltenberg al mismo tiempo señaló que la OTAN no enfoca a China como a un adversario.Rusia señaló en numerosas ocasiones que la OTAN busca confrontación. Dmitri Peskov, el portavoz del presidente ruso, declaró que una nueva ampliación de la Alianza no aportará más seguridad para Europa, en tanto advirtió del carácter agresivo de la OTAN y, al mismo tiempo, reconoció que la adhesión de Finlandia y Suecia a ese bloque no presentará una amenaza existencial para Rusia.El presidente ruso, Vladímir Putin, declaró que la renuncia por Finlanda a su tradicional estatus neutral sería un paso erróneo, porque no existe ningún peligro para la seguridad de este país.Conflicto en UcraniaLa crisis ucraniana se está convirtiendo en una guerra de desgaste, que podría demorar mucho tiempo, afirmó Stoltenberg."Esta guerra podría durar mucho tiempo, y debemos estar preparados (...) Por lo tanto, pido a los aliados que brinden apoyo, y que también estén dispuestos a hacerlo durante mucho tiempo, y que se encarguen de suministros. Porque es cada vez más una guerra de desgaste", añadió.Según el secretario general de la Alianza Atlántica, ahora el bloque tiene dos principales tareas.A principios de la crisis, el bloque suministraba a Ucrania el armamento de la era soviética, pero ahora le entrega cada vez más armas estándar de la OTAN, subrayó.La segunda tarea la definió como prevenir una escalada."La principal responsabilidad de la OTAN es proteger a todos los aliados de la OTAN, 1.000 millones de personas que viven en los países de la OTAN. Para hacerlo, debemos evitar la escalada. Así que apoyamos a nuestro socio cercano, Ucrania, pero sin involucrarnos directamente en el conflicto, sin enviarle tropas de la OTAN", agregó Stoltenberg".También confirmó que el bloque bélico aumentó significativamente su presencia militar en sus fronteras orientales, con unos 40.000 militares de la OTAN desplegados en Europa del Este.Putin anunció el pasado 24 de febrero el lanzamiento de una "operación militar especial" en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitaban ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.Numerosos países condenaron la operación militar de Rusia y apoyan a Kiev con suministros de armas, donaciones, ayuda humanitaria y sanciones contra Moscú.La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados estima en más de 6,6 millones la cifra de personas que huyeron de las hostilidades en Ucrania.

