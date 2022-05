https://mundo.sputniknews.com/20220526/la-fuga-de-cerebros-jovenes-se-acelera-en-cuba-1125903969.html

La fuga de cerebros jóvenes se acelera en Cuba

La fuga de cerebros jóvenes se acelera en Cuba

LA HABANA (Sputnik) — La emigración de jóvenes, principalmente profesionales universitarios, es un fenómeno creciente en Cuba frente la continuada crisis... 26.05.2022, Sputnik Mundo

2022-05-26T23:08+0000

2022-05-26T23:08+0000

2022-05-26T23:08+0000

américa latina

cuba

💬 opinión y análisis

eeuu

migración

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108681/51/1086815118_0:241:2592:1699_1920x0_80_0_0_039fad8ecd124f2a6de83873c6e78b18.jpg

La olla de presión que motiva la emigración está constituida por varios elementos: las dificultades económicas generadas por el bloqueo de EEUU, las reiteradas y equívocas políticas internas en el tratamiento a los profesionales, los insuficientes salarios, la burocracia dañina y persistente, la falta de incentivos y una "pirámide invertida", en la que personas con poca instrucción reciben pagos y beneficios superiores a los que pueden obtener egresados universitarios.Antes de abandonar el país, un número significativo de jóvenes graduados de nivel superior primero abandonan sus profesiones —ingenieros, licenciados, médicos, técnicos, entre otras— para ejercer como camareros, taxistas, masajistas, pulidores de piso o guías de turismo sin licencia, profesiones mejor remuneradas."Le aseguro que copiando y bajando música y telenovelas de Internet gano 10 veces más dinero que un cirujano, por eso preferí dejar los estudios y dedicarme a esto", comentó a Sputnik Sergio Díaz, un joven de 22 años que también tiene sus esperanzas puestas en viajar a EEUU a reunirse con su padre.Emigración como arma"En nuestra contra opera una agresión económica de más de seis décadas, que ha afectado el nivel de vida material de la población. En cualquier momento histórico y en cualquier lugar del planeta, las dificultades económicas prolongadas han engendrado presión migratoria. Y Cuba está en este planeta", dijo el científico cubano Agustín Lage, exdirector del Centro de Inmunología Molecular de La Habana, en un artículo publicado en el sitio web Cubadebate en marzo último.Según el investigador, a partir del triunfo revolucionario de 1959, la emigración fue incentivada desde el exterior y se convirtió "en una de las armas de la política agresiva de EEUU contra Cuba, incluyendo monstruosidades vergonzosas como la llamada Operación Peter Pan [1960-1962], en la que miles de niños fueron separados de sus padres, y la estimulación después a la emigración ilegal, que ha costado miles de vidas".Entre las principales medidas adoptadas por Washington para incentivar la emigración estuvo —y sigue vigente— la Ley de Ajuste Cubano, de 1966, que permite a los cubanos obtener residencia permanente en muy poco tiempo, un beneficio que no tienen emigrantes de otras nacionalidades.Esta política de desangrar al sistema de salud en la isla se recrudeció en 2006, cuando se estableció un programa especial para promover la emigración de médicos cubanos —el Cuban Medical Professional Parole Program—, que abría un camino expedito para la emigración de médicos hacia EEUU, si ellos abandonaban sus misiones en otros países y se presentaban en las correspondientes embajadas.Razones internasPara este hombre de 49 años, buscar espacios en otro lugar le dará al menos la esperanza de tener un mejor confort en su vida, a pesar que sus estudios y sus títulos se queden engavetados. Asegura no tener miedo a trabajar en lo que sea con tal de ganar lo suficiente para mantenerse."Nunca hubiera soñado con irme de mi país si no fuera por las extensas restricciones burocráticas, las prohibiciones, la idea de que uno no pueda ganar dinero ni crear su propia riqueza con sus manos. Tengo sueños como cualquier ser humano, y quiero, antes de morirme, tener una mejor vida", añadió.En el caso de los jóvenes es más complicado. Muchos aseguran no tener un futuro claro y próspero a corto plazo, y su falta de compromiso generacional con el sistema político que impera en la isla, no les permite asumir las razones de la crisis a la que no quieren enfrentarse."Por años he visto a mi padre y a mi madre sufrir para poder darme una crianza y una educación que valga la pena. Los he visto comerse un huevo con arroz con tal de darme a mí y a mi hermana el único pedazo de pollo que había en la nevera. Mi madre dejó de arreglarse el pelo y las uñas para poder ahorrar el dinero y comprarnos lo que necesitábamos, y yo no quiero pasar por eso ni quiero que mis hijos me vean en esa situación", comentó a Sputnik un recién graduado universitario que solo dijo llamarse Alfredo.RealidadesHoy, la avalancha migratoria de cubanos tiene diferentes rutas, ya sea en vuelos directos a EEUU, Europa u otros países de América Latina, o como parte de las caravanas que traviesan Centroamérica para llegar a territorio estadounidense.Aun cuando el fenómeno trata de sobredimensionarse, las oleadas de emigrantes cubanos no difieren de las que generan la mayoría de los países latinoamericanos y del Caribe, y las causas, coincidentemente, tienes raíces económicas, a pesar de la politización permanente de quienes tratan de sacar ventaja.

https://mundo.sputniknews.com/20220328/emigrar-de-cuba-escapar-de-las-crisis-1123696191.html

https://mundo.sputniknews.com/20220422/cuba-y-eeuu-buscan-opciones-para-lograr-migracion-regular-segura-y-ordenada-1124690216.html

https://mundo.sputniknews.com/20220516/eeuu-restablecera-programa-de-libertad-condicional-para-reunificacion-familiar-cubana-1125508179.html

cuba

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Miguel Fernández Martínez

Miguel Fernández Martínez

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Miguel Fernández Martínez

cuba, 💬 opinión y análisis, eeuu, migración