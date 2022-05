https://mundo.sputniknews.com/20220526/este-es-el-protocolo-de-mexico-para-atender-pacientes-con-viruela-del-mono-1125888367.html

Este es el protocolo de México para atender pacientes con viruela del mono

La Secretaría de Salud de México emitió un protocolo de atención para posibles casos de viruela símica (popularmente conocida como viruela del mono), mismos... 26.05.2022, Sputnik Mundo

A través del Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica (CONAVE) las autoridades sanitarias mexicanas recordaron que a lo largo de mayo se han reportado casos de esta enfermedad en países donde no suelen reportarse pacientes, sin que hasta el momento se tenga una explicación del por qué.Entre las aclaraciones que realiza la CONAVE está que no se ha identificado como una enfermedad de transmisión sexual, como se ha sugerido en las últimas semanas.Aunque en México aún no se reportan casos sospechosos o confirmados, la Secretaría de Salud emitió las siguientes instrucciones para todo el personal médico mexicano:En caso de encontrar algún paciente con síntomas de viruela símica, se deberá informar al superior inmediato, al Sistema de Notificación Inmediata (NOTINMED), a la Jurisdicción Sanitaria y tomar las muestras de las lesiones cutáneas, mismas que deberán ser enviadas al Laboratorio Estatal de Salud Pública o al laboratorio auxiliar de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública.El diagnóstico será confirmado a través de una prueba PCR que será aplicada y validada por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE), misma que precederá a un seguimiento de contacto estrecho (exposición directa, contacto físico con el paciente o materiales contaminados y contacto sexual) del caso, con duración de 21 días a partir del último contacto.Una vez confirmado el diagnóstico, la atención recomendada para los pacientes es mantener una buena hidratación, tratamiento sintomático, control térmico y se deberá evitar la manipulación de las lesiones.En tanto, el personal médico deberá reforzar medidas preventivas como el lavado de agua, evitar el contacto directo con lesiones o gotas y mantener una vigilancia de síntomas durante los 21 días posteriores al atender un caso confirmado.La CONAVE también recomienda que los casos confirmados de viruela del mono se aíslen en habitaciones individuales con ventilación y sugiere cubrir con vendajes o sábanas las pústulas para minimizar el contacto.Pese a estas medidas, la Secretaría de Salud no recomienda cuarentenas para los médicos que tuvieron contacto con pacientes confirmados ni sugiere emitir restricciones de viajes nacionales o internacionales.Hasta el momento, la Organización Mundial de la Salud (OMS) tiene el registro de 250 casos de viruela del mono en el mundo, de los cuales 131 estarían en zonas donde la enfermedad no es endémica.

