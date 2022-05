https://mundo.sputniknews.com/20220526/eeuu-y-europa-cometen-suicidio-economico-al-intentar-destruir-a-rusia-1125898554.html

"EEUU y Europa cometen suicidio económico al intentar destruir a Rusia"

CARACAS (Sputnik) — Estados Unidos y países de Europa cometen un suicidio económico en su intento por destruir a Rusia por la operación militar especial en... 26.05.2022, Sputnik Mundo

Moncada indicó que todos los países van a sufrir los efectos de las medidas contra Rusia."Todos vamos a sufrir por ese intento loco de destruir a Rusia; a Rusia hoy le están aplicando las medidas coercitivas más grandes de la historia, a Rusia le están aplicando medidas coercitivas más grandes que a nosotros", comentó.El embajador manifestó que Rusia tiene toda la capacidad de defensa, ante las agresiones que enfrenta por parte de Occidente."Rusia es una potencia mundial nuclear que se sienta en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y por primera vez en la historia la OTAN [Organización del Tratado del Atlántico Norte] y un grupo de países decidieron derrotar a Rusia (...) Un país que tiene miles de armas nucleares, que tiene toda la capacidad de defensa lo quieren arrodillar, un proyecto absurdo e irresponsable y peligroso para toda la humanidad, nos quieren llevar a un choque nuclear", subrayó.Moncada advirtió sobre una posible hambruna a causa de los efectos de las sanciones económicas impuestas contra Rusia.Rusia inició el pasado 24 de febrero una operación militar especial en Ucrania alegando que las Repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, reconocidas por Moscú tres días antes como Estados soberanos, necesitan ayuda frente a la agresión de Kiev.Tras la operación especial militar, varios países establecieron sanciones contra Moscú, las cuales van desde la desconexión parcial de Rusia del sistema SWIFT, el cierre del espacio aéreo para las aerolíneas rusas y la paralización de las reservas internacionales del Banco Central de Rusia.SWIFT —acrónimo inglés de Society for World Interbank Financial Telecommunication— es una plataforma que conecta a unas 11.000 instituciones financieras de más de 200 países y sirve de base del sistema financiero internacional.Las sanciones contra Moscú ocasionaron a nivel mundial el alza de los precios del petróleo, gas y fertilizantes.Las autoridades rusas aseguraron que el objetivo de la operación es "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.

