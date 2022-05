https://mundo.sputniknews.com/20220526/cuauhtemoc-cardenas-a-mi-me-preguntan-que-es-la-4t-y-no-se-que-responder-1125896845.html

Cuauhtémoc Cárdenas: "A mí me preguntan qué es la 4T y no sé qué responder"

Cuauhtémoc Cárdenas: "A mí me preguntan qué es la 4T y no sé qué responder"

Hijo del general Lázaro Cárdenas, tres veces candidato presidencial, fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y de la Corriente Democrática al interior del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el político opinó lo anterior durante la presentación de su libro Por una democracia progresista."A mí me preguntan qué es la 4T y no sé qué responder", criticó el exaspirante presidencial, que coincidió en las filas del PRD junto al hoy presidente de México.Además, aseguró que al país le falta un proyecto de nación a largo plazo que evite que cada administración actúe por ocurrencia e improvisación."De lo contrario sólo habrá respuesta a los problemas coyunturales con ocurrencias", calificó y consideró que la gestión de López Obrador no es la excepción, pues no perfila un proyecto profundo que atiendan el rezago social, la violencia y la inseguridad.Cárdenas dijo que en su libro analiza la falta de continuidad de políticas públicas en la historia reciente de México, de acuerdo con información del portal Aristegui Noticias."Yo no creo que esté en peligro la democracia que hemos logrado hasta este momento, pero sí me parece que si no nos decidimos, cada quien desde sus trincheras, a participar para buscar los cambios que creamos posibles, en ese sentido sí estaría en riesgo lo poco o mucho que se ha alcanzado", estimó el excandidato.Considerado fundamental en el proceso de democratización de México, junto a Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez, entre otros, Cárdenas impulsó que el PRI, entonces partido en el poder, generara mecanismos de decisión menos autoritarios y presidencialistas.Al considerar frustradas sus intenciones, renunció al tricolor y contendió por la presidencia contra el candidato oficial, Carlos Salinas de Gortari, a quien se acusa de alterar los comicios para asegurar su arribo a Palacio Nacional. No obstante este origen, han sido varias las ocasiones en que Cárdenas expresa su disenso ante la manera en que el ahora mandatario, López Obrador, conduce la política nacional.

