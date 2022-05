https://mundo.sputniknews.com/20220526/cuantos-colombianos-eligen-presidente-desde-el-exterior-1125896519.html

¿Cuántos colombianos eligen presidente desde el exterior?

Los colombianos residentes en el extranjero votan, desde el 23 de marzo, al próximo presidente de su país, en los diferentes consulados de Colombia en el mundo.Según datos oficiales de la Registraduría Nacional de Colombia, 972.764 colombianos están habilitados para ejercer su derecho a voto en 250 locales de votación distribuídos en 67 países. Los centros de votación funcionaron entre las 8:00 a 16:00 hora local durante la semana y cerrarán el 29 de mayo, día de los comicios.Al igual que los que están dentro del territorio, los colombianos en el exterior eligen únicamente a presidente y vicepresidenta. El 29 de marzo de 2022 también pudieron escoger al representante del escaño que el sistema electoral del país reserva para los votantes desde el exterior.En esa oportunidad solo votaron 127.433 colombianos en el exterior, un 13% de los más de 972.000 habilitados.Luego del 23 de mayo, cuando comenzaron las votaciones, el Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano informó que la elección había comenzado con total normalidad, con alrededor del 81.6% de los puestos de votación habilitados, siendo Estados Unidos, España y Venezuela, los países con mayor número de colombianos habilitados para sufragar.Debido a la ruptura de relaciones diplomáticas, políticas y comerciales entre Bogotá y Caracas, los colombianos residentes en Venezuela no podrán ejercer su derecho a voto en el país bolivariano. Sin embargo, el Gobierno colombiano dispuso medidas para acercar el proceso electoral a los colombianos en Venezuela.Las ciudades con más colombianos habilitados para votarDel casi millón de votantes registrados para sufragar en el extranjero, 529.087 son mujeres y 443.677 son hombres, dispuestos a ejercer su derecho a voto en 1.343 mesas de votación alrededor del orbe.Según el Ministerio del Interior, unos 5.500 colombianos ya votaron en los días previos a los comicios del 29 de mayo.Los consulados con mayor concurrencia de votantes, según informes de Cancillería colombiana, han sido:Las autoridades colombianas aclararon que, por ejemplo, el conflicto en Ucrania no perjudicará a los votantes en el exterior. Es que el consulado colombiano en Moscú, que tiene 640 inscriptos para votar, funciona sin inconvenientes.Diferente es el caso de Ucrania, donde el país cafetero no tiene representación diplomática. El consulado habilitado para las elecciones más cercano se encuentra en Varsovia, capital de Polonia.

