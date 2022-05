https://mundo.sputniknews.com/20220526/argentina-y-mexico-reafirman-que-cumbre-de-las-americas-debe-celebrarse-sin-exclusiones-1125888854.html

Argentina y México reafirman que Cumbre de las Américas debe celebrarse sin exclusiones

La posición de México es que "no debieran aceptarse, o promoverse, exclusiones de ningún país de América Latina o del Caribe (…). Consideramos que deberían estar todos los países, que eso sería lo óptimo", dijo Ebrard en conferencia de prensa conjunta tras una reunión bilateral con Cafiero.El ministro mexicano agregó que los cancilleres con quienes ha conversado sobre el tema coinciden en que no debe haber exclusiones de países, como Cuba, Nicaragua o Venezuela, y estimó que ese enfoque será el tema central de la próxima cumbre.Cafiero dijo a su turno que Argentina, también ejerciendo la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), "viene marcando la necesidad de que sea una cumbre sin exclusiones".El jefe de la diplomacia argentina dijo que la experiencia de la CELAC es un testimonio muy valioso que debería tenerse en cuenta para las reuniones continentales.Esa comunidad regional "sí es un foro sin exclusiones, todos los países participan, todos los países son respetados y todas las voces son escuchadas", dijo CafieroEl modelo de integración latinoamericano y caribeño ha venido avanzando "a partir del respeto del otro, del que pueda pensar diferente", añadió.El canciller del país sudamericano dijo que ese enfoque comenzó durante los dos años anteriores en que México ejerció la presidencia pro témpore de la CELAC.Ebrard finalizó diciendo que la asistencia a la reunión en Los Ángeles, California, en el suroeste de EEUU, dependerá de la decisión de Washington.En una declaración conjunta, los cancilleres llamaron a que la IX Cumbre de las Américas "se consolide como el espacio de diálogo plural, abierto e incluyente, en el que todos los países de la región tengan la oportunidad de contribuir a la construcción de los consensos que necesita el hemisferio".Poco antes, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo que anunciará su decisión este 26 de mayo, tras haber recibido la invitación formal al evento.México, Argentina, Bolivia, Chile y Honduras coinciden en plantear que ningún país sea excluido, mientras Cuba y Guatemala ya adelantaron que no asistirán.Los cancilleres Marcelo Ebrard, de México, y Santiago Cafiero, de Argentina, encabezaron la quinta reunión del Consejo de Asociación del Acuerdo de Asociación Estratégica, principal mecanismo de diálogo institucional entre ambas naciones, que en junio próximo cumple 15 años.El vínculo político entre ambos países "se refleja en los distintos organismos y foros multilaterales donde Argentina y México siempre alzan la voz de los países emergentes, de las economía en desarrollo de América latina y el Caribe", destacó Cafiero en conferencia de prensa.En el encuentro fueron abordados asuntos políticos, económicos, comerciales, inversión, cooperación técnica, científica, educativa, cultural y diplomática.Los cancilleres revisaron "la hoja de ruta para la reactivación de los mecanismos bilaterales entre México y Argentina en 2021", acordada en febrero del año pasado en el marco de una visita del presidente argentino, Alberto Fernández.El jefe de la diplomacia argentina dijo que "el comercio bilateral ha crecido en promedio un 50 por ciento" en 2021, y en el primer trimestre de este año las exportaciones de Argentina a México aumentaron en un 90%.

