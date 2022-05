https://mundo.sputniknews.com/20220526/amlo-determinara-si-va-o-no-a-la-cumbre-de-las-americas-este-viernes-27-de-mayo-1125881721.html

AMLO determinará si va o no a la Cumbre de las Américas este viernes 27 de mayo

Tras semanas de debate internacional, este viernes 27 de mayo el Gobierno de México tomará su decisión final sobre si el presidente Andrés Manuel López Obrador... 26.05.2022, Sputnik Mundo

El mandatario reiteró que la decisión dependerá de que se invite a todos los países de la región, independientemente si algunos eligen no ir, como es el caso de Cuba, cuyo presidente, Miguel Díaz-Canel, anunció el miércoles 25 de mayo que no va a presentarse a Los Ángeles, California, sede del evento."Que quede constancia de que mañana, es probable, no lo aseguro, vamos a definir ya la situación sobre la Cumbre, mañana en la mañana es probable, porque estamos valorando una serie de factores, depende de que inviten a todos", apuntó el presidente en su conferencia matutina desde Palacio Nacional."El que no quiera ir, que no vaya, pero que no se excluya a nadie, ya me llegó, ayer me llegó la invitación", compartió además.Agregó que la relación de México con Estados Unidos es muy buena, a pesar de la decisión del Gobierno federal de demandar una Cumbre de las Américas incluyente."Lo único que puedo adelantarles es que tenemos muy buena relación con el Gobierno de Estados Unidos, con el presidente (Joe) Biden, y tenemos muy buena relación con el Gobierno de Cuba, y considero que el presidente Miguel Díaz-Canel es un hombre íntegro, una persona con principios, una gente honesta", abundó López Obrador antes de retirarse del Salón de la Tesorería.Díaz-Canel expresó este miércoles 25 que no asistirá bajo ninguna circunstancia a la Cumbre de las Américas, que Estados Unidos se ha esforzado en no hacer incluyente.Además, el mandatario cubano agradeció a los distintos países de la región que alzaron la voz para hacer del foro un espacio inclusivo con un piso parejo para sus participantes.

