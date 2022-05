https://mundo.sputniknews.com/20220526/advierten-que-la-situacion-real-de-la-economia-espanola-es-mucho-peor-de-lo-que-dice-sanchez-1125875061.html

Advierten que "la situación real de la economía española es mucho peor de lo que dice Sánchez"

Advierten que "la situación real de la economía española es mucho peor de lo que dice Sánchez"

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, afirmó en Davos que España goza de una economía "fuerte" que resiste mejor que la de otros países europeos a... 26.05.2022, Sputnik Mundo

2022-05-26T13:23+0000

2022-05-26T13:23+0000

2022-05-26T13:23+0000

españa

📈 mercados y finanzas

pedro sánchez

europa

foro económico mundial en davos

pib

ue

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1a/1125874989_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_675897f6030c13c3d6a9b8d068e63c0f.jpg

Sin embargo, los indicadores económicos de España sugieren lo contrario. Por ejemplo, la deuda pública de España creció un 4,4% anual en marzo pasado, hasta superar los 1,45 billones de euros, nuevo máximo histórico que equivale al 117,7% del PIB, según un informe emitido. Además, el país sufre una inflación mucho más alta que los grandes Estados de Europa. En marzo los precios subieron en España un 9,8% frente a un 7,8% que ascendieron de media en el resto de países."La situación real de la economía española es mucho peor de lo que por supuesto dice el presidente Sánchez. España es la única economía de la UE que no va a recuperar el PIB de 2019 en 2022, es la última en recuperarse. Y además, es la que más se ha endeudado y la que tiene la tasa del paro más alta, por lo tanto, las menciones optimistas a la economía española son como mínimo aventuradas por parte del Gobierno", compartió con Sputnik su opinión el economista Daniel Lacalle.A su vez, el experto y catedrático emérito de la Universitat Ramon Llull Santiago Niño-Becerra coincidió con Lacalle al señalar que la situación real de la economía española no es buena y tampoco independiente.El presidente del Gobierno de España también anunció que el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación (Perte) sobre microchips y semiconductores contará con una inversión pública de más de 12.000 millones de euros, 1.000 millones más de lo inicialmente previsto."Queremos convertirnos en el mejor socio de esa industria y en apoyar sus esfuerzos por ampliar y diversificar la producción de microchips para hacer frente a la creciente demanda y a las interrupciones en la cadena de suministro", añadió.Agregó que "España no va a perder la carrera por las tecnologías más avanzadas. Al contrario, queremos situarnos a la cabeza del progreso industrial y tecnológico".Pero los analistas creen que es poco probable que las verdaderas capacidades de España le permitan alcanzar estos objetivos."Si la voluntad de los grandes núcleos de inversión es que en España se establezca una cabeza mundial de fabricación de chips y para ello invierten el capital que haga falta y el Gobierno español allane todo el camino legal para ello, es posible, sí. Pero sucederá lo mismo que con el automóvil: España tiene 18 plantas de ensamblaje de automóviles y ningún centro de decisión", concluyó Santiago Niño-Becerra.

https://mundo.sputniknews.com/20220519/centro-de-analisis-augura-que-el-pib-de-espana-crecera-un-43-en-2022-1125619680.html

https://mundo.sputniknews.com/20220524/espana-insta-a-evitar-medidas-unilaterales-destinadas-a-limitar-exportaciones-de-alimentos-1125791957.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

📈 mercados y finanzas, pedro sánchez, europa, foro económico mundial en davos, pib, ue